Pokazali, co zrobił Ruediger po kompromitacji Realu w Lidze Mistrzów

- Gdy Real Madryt na własnym boisku przegrywał do przerwy z Milanem 1:2, wszyscy kibice obrońców trofeum liczyli na kolejną remontadę w Lidze Mistrzów. W drugiej połowie sytuacja gospodarzy się pogorszyła, choć ci ruszyli do huraganowych ataków. Doszło do tego, że fani "Królewskich" zaczęli wychodzić ze stadionu jeszcze przed końcem meczu - relacjonował dziennikarz Sport.pl Paweł Matys.

Pokazali. To zrobił Ruediger po kompromitacji Realu

To był czarny dzień dla Realu Madryt. Obrońcy trofeum - tak jak w spotkaniu z Borussią Dortmund - musieli odrabiać straty. Prowadzenie Milanowi dał Malick Thiaw, ale z rzutu karnego wyrównał Vinicius. To było jednak wszystko na co stać było gospodarzy. Gole Alvaro Moraty - byłego piłkarza Realu i kata tej drużyny (Morata strzelił Realowi już siedem goli w karierze, przeciwko żadnej drużynie nie trafiał częściej - red.) - a także Tijaniego Reijndersa zapewniły Włochom trzy punkty.

To zdecydowanie największa wygrana mediolańczyków pod wodzą Paulo Fonseki. Real poniósł drugą porażkę w tym sezonie Ligi Mistrzów, a kibice mogli być rozczarowani postawą swoich ulubieńców. Okazuje się, że jeden z nich szczególnie przeżywał wtorkową kompromitację.

Chodzi o Antonio Ruedigera, którego internauci uchwycili na murawie Santiago Bernabeu, przepraszającego publiczność za występ.

- Trochę żałosne ze strony reszty drużyny. Potrzebujemy więcej wojowników na boisku i kogoś, kto dobrze bierze odpowiedzialność - komentował jeden z użytkowników, zwracając uwagę na zdjęcie osamotnionego Niemca na murawie.

Po czterech meczach Ligi Mistrzów Real zajmuje dopiero 17. miejsce w tabeli, a już w następnej kolejce zmierzy się z Liverpoolem na Anfield Road. W kolejnych spotkaniach rywalami zespołu Carlo Ancelottiego będą Atalanta, Salzburg i Brest.