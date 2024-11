Tak Vinicius wykonał rzut karny. W Madrycie czekali na to od dawna

Real Madryt wrócił do gry i rywalizuje z AC Milanem w Lidze Mistrzów. Jednak dość szybko był zmuszony odrabiać straty, ale od czego ma Viniciusa Juniora. Ten wywalczył rzut karny, a następnie wziął piłkę pod pachę i oddał strzał. Udało mu się doprowadzić do remisu, a przy okazji dokonać czegoś, co piłkarzowi Realu nie udało się od 924 dni. Poprzednio czymś takim w Lidze Mistrzów popisał się Karim Beznema.

3 zrzut ekranu z Canal+Sport Otwórz galerię Na Gazeta.pl