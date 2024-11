Klamka zapadła. UEFA podjęła decyzję ws. Marciniaka w Lidze Mistrzów

Szymon Marciniak zalicza się do najlepszych sędziów piłkarskich na świecie i jest wyznaczany do prowadzenia najbardziej prestiżowych spotkań. Co prawda niedawno opuścił mecz Ligi Narodów Belgia - Francja (1:2) z powodu kontuzji uda, jednak już się wyleczył i wraca do pracy na najwyższych obrotach.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto kosmiczny stadion Realu Madryt! Pochłonął ponad miliard euro

Szymon Marciniak wraca do sędziowania Ligi Mistrzów. Absolutny hit

43-latek ostatnio sędziował wyłącznie ekstraklasę, za to rzadko był widywany w europejskich pucharach. Od początku sezonu wyznaczono go tylko do prowadzenia meczu Lille - Slavia Praga (2:0) w eliminacjach Ligi Mistrzów. Ale teraz dostanie kolejną szansę w elitarnych rozgrywkach.

Na oficjalnej stronie UEFA ujawniono obsadę sędziowską na najbliższą kolejkę LM. I okazuje się, że Marciniakowi przypadł prawdziwy hit, mianowicie środowe starcie PSG - Atletico Madryt. Ponadto w zespole arbitrów znaleźli się: Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik (liniowi), Damian Kos (techniczny), Tomasz Kwiatkowski (sędzia VAR) oraz Anglik David Coote (asystent VAR).

Tomasz Kwiatkowski pomoże Szymonowi Marciniakowi, a wcześniej posędziuje inny "francuski" mecz LM

Wspomniany Kwiatkowski będzie miał w tej serii gier ręce pełne roboty, gdyż został wytypowany do roli asystenta VAR we wtorkowym meczu Lille - Juventus. Tam za wideoweryfikację będzie odpowiedzialny Holender Dennis Higler, a na boisku będzie pracował bośniacki zespół z Irfanem Peljto na czele.

Zarówno Kwiatkowski, jak i Marciniak byli sędziami głównymi w ostatniej kolejce ekstraklasy. Pierwszy z nich prowadził mecz Raków Częstochowa - Stal Mielec (1:0), a drugi starcie Radomiak Radom - Piast Gliwice (1:1).