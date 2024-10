Przełom w sprawie Szczęsnego! Hiszpanie ujawniają

Ci, którzy liczyli na to, że Wojciech Szczęsny od razu po przejściu do Barcelony stanie się jej podstawowym bramkarzem, nie mają powodów do zadowolenia. Golkiper wciąż nie doczekał się nawet debiutu. To ma się zmienić. I to już wkrótce. Kataloński "El Nacional" podał nawet konkretną datę. Były bramkarz reprezentacji Polski ma zagrać w Lidze Mistrzów!

