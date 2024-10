Alarm w kraju przed Ligą Mistrzów! "Flick szykuje piekło"

FC Barcelona znajduje się w świetnej formie w ostatnich tygodniach. Zespół prowadzony przez Hansiego Flicka jest liderem ligi hiszpańskiej i ma sześć punktów przewagi nad Realem Madryt, którego pokonał 4:0 w niedawnym El Clasico na Estadio Santiago Bernabeu. W tym spotkaniu dwie bramki zdobył Robert Lewandowski, a po trafieniu dołożył Lamine Yamal oraz Raphinha. Barcelona rozpoczęła fazę ligową Ligi Mistrzów od porażki 1:2 z Monaco, a potem przyszły zwycięstwa 5:0 z Young Boys oraz 4:1 z Bayernem Monachium.

W najbliższych dniach Barcelona zagra w derbach miasta z Espanyolem, a także poleci do Serbii, gdzie zmierzy się z Crveną Zvezdą. Oba spotkania mogą być okazją dla Flicka, by dokonać zmian w wyjściowym składzie. Na razie nie wiadomo, czy jednym z beneficjentów takiego rozwiązania będzie Wojciech Szczęsny, który aktualnie przegrywa rywalizację z Inakim Peną. Hiszpańskie media przekonują, że zmiany w bramce Barcelony na pewno nie będzie w derbach Katalonii.

Mecz Barcelony z Espanyolem z pewnością będzie monitorować nie tylko Crvena Zvezda i jej kibice, ale też tamtejsze media. I nie mają one dobrych wieści dla mistrzów Serbii przed hitowym starciem w czwartej kolejce Ligi Mistrzów.

Strach w Serbii przed meczem z Barceloną. "Flick szykuje piekło"

"Flick szykuje piekło dla Zvezdy. Barcelona daje odpocząć swoim najlepszym zawodnikom na mecz w Belgradzie. Strategia Flicka jest jasna: odświeżyć zespół i zapewnić jak najlepszy wynik w kolejnych meczach Ligi Mistrzów. Barcelona koncentruje się na utrzymaniu dobrych wyników" - czytamy w serwisie informer.rs, który odnotowuje potencjalne zmiany w składzie Barcelony na derbowy mecz z Espanyolem.

O jakich zmianach mowa? Hiszpańskie media przewidują, że przy okazji derbów odpocznie Alejandro Balde, a jego miejsce zajmie Gerard Martin. Dodatkowo Frenkie De Jong i Dani Olmo mają zająć miejsce jednego z piłkarzy z duetów Pedri - Marc Casado oraz Raphinha - Lamine Yamal. Poza tym kolejne minuty z ławki rezerwowych ma dostać Gavi. "Musimy poczekać na to, czy Niemiec odważy się dokonać dwóch zmian, czy wręcz przeciwnie i wpuści tylko jednego z nich, by nie naruszać aż tak mocno tego, co działa" - pisał kataloński "Sport".

Derbowe spotkanie między Barceloną a Espanyolem odbędzie się w niedzielę o godz. 16:15. Hiszpanie przewidują, że w wyjściowym składzie Barcelony znajdzie się Robert Lewandowski. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.