Neuer powiedział, co myśli o golu Lewandowskiego. "Absolutnie"

Sześć meczów - tyle trwał impas FC Barcelony w rywalizacji z Bayernem Monachium. W tym czasie Katalończycy ponieśli aż sześć porażek i stracili 21 bramek, zdobywając zaledwie pięć. W środowy wieczór ekipa Hansiego Flicka liczyła więc na przełamanie. I udało się! Już w 58. sekundzie Barcelona otworzyła wynik spotkania za sprawą Raphinhi. I choć to on był autorem trafienia, to duży udział w akcji miał Robert Lewandowski. Polak przejął piłkę jeszcze na połowie rywala i zapoczątkował atak. Brazylijczyk tego wieczora ustrzelił hat-tricka, ale i nasz piłkarz finalnie wpisał się na listę strzelców i po raz pierwszy pokonał bramkarza Bayernu, grając w barwach Barcelony. Jak się okazuje, to trafienie wywarło też spore wrażenie na samym Manuelu Neuerze. Jak sam stwierdził, był bezradny.

Manuel Neuer mówi wprost o golu Lewandowskiego. To było nie do obronienia

To była 36. minuta meczu. Wówczas pod pole karne Bawarczyków popędzili Fermin Lopez i Lewandowski. Piłkę miał pierwszy z nich. Zatrzymać próbowali go zarówno Dayot Upamecano, jak i Neuer, ale Hiszpan wykazał się sprytem. Przelobował rywali i futbolówka trafiła do Lewandowskiego, nabiegającego z lewej strony. I ten bez większych problemów trafił praktycznie do pustej siatki. Powstrzymać próbował go jeszcze Upamecano, ale bezskutecznie.

Teraz na temat tego trafienia wypowiedział się sam Neuer. - Starałem się zmusić [Lopeza, przyp. red.], by uderzył wprost we mnie. Ale kiedy przelobował mnie, to nie miałem już absolutnie szans na reakcję. Z kolei z Upamecano to była sytuacja dwóch na jednego. Nie miał więc szans na to, by wybronić nas w tej sytuacji - podkreślał golkiper, cytowany przez niemiecki "Sky Sport".

Tym samym Lewandowski nie spełnił prośby Neuera. - Mam nadzieję, że znowu nie strzeli mi gola - apelował bramkarz na kilka dni przed meczem. Jednak nie tylko Polak był nie do zatrzymania w tym spotkaniu, ale i cała Barcelona. Piłkarze Bayernu wyglądali na całkowicie zagubionych. Czego im zabrakło?

Co zawiodło w Bayernie?

- Problem był jeden - nie byliśmy w stanie wydostać się spod pressingu, który wywierali na nas przeciwnicy. Nie potrafiliśmy tego zrobić w sposób, który mógłby zrobić im krzywdę. A właśnie takie zachowanie było kluczem do sukcesu dzisiejszego wieczora - dodawał.

Po 3. kolejkach Barcelona z dwoma zwycięstwami i jedną porażką plasuje się na 10. lokacie. Na ten moment daje ona prawo gry w play-offach. Gdyby teraz zakończyła się faza ligowa, to o awans do 1/8 finału wciąż mógłby walczyć Bayern. Zajmuje 23. miejsce, ale ma na koncie tylko jeden triumf i aż dwie porażki. Najlepsze osiem drużyn bezpośrednio awansuje do fazy pucharowej, a te z miejsc od 9. do 24. powalczą w play-offach.