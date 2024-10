Lewandowski przekroczył magiczną granicę. Niewiarygodne, co osiągnął

FC Barcelona zagrała koncert w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Zespół prowadzony przez Hansiego Flicka pokonał 4:1 Bayern Monachium po hat-tricku Raphinhi i trafieniu Roberta Lewandowskiego. "Robert udowodnił, że starzy wyjadacze nigdy nie umierają. Polak zrobił to, czego się od niego wymaga. Zawsze we właściwym miejscu" - pisały hiszpańskie media, które wysoko oceniły występ Lewandowskiego przeciwko Bayernowi. To był 97. gol Lewandowskiego w Lidze Mistrzów i trzeci, jeżeli chodzi o te rozgrywki w sezonie 24/25.

"Dla Roberta Lewandowskiego był to mecz wyjątkowy - spotkanie ze starymi kolegami, ale też okazja do rehabilitacji po dwóch porażkach w 2022 r. Tym razem wreszcie to on był górą. Pomógł przy pierwszym golu, a sam strzelił drugiego" - pisze Dawid Szymczak ze Sport.pl. W ten sposób Lewandowski złożył też akces do walki o tytuł najlepszego strzelca Ligi Mistrzów w tym sezonie. Aktualnie liderem jest Harry Kane z Bayernu Monachium z pięcioma golami - to o dwa więcej od Lewandowskiego.

Okazuje się, że dzięki bramce w meczu z Bayernem Monachium Lewandowski zapisał się na stałe w historii futbolu. Mowa o bardzo wyjątkowej liczbie.

700 goli Roberta Lewandowskiego w karierze. Kosmiczne liczby

TVP Sport wyliczył, że dzięki trafieniu w meczu z Bayernem Monachium Lewandowski osiągnął wyjątkową granicę. Lewandowski strzelił 700 goli w karierze, licząc rozgrywki juniorskie oraz seniorskie. W XXI wieku lepszym wyczynem mógł pochwalić się tylko Cristiano Ronaldo (907) oraz Leo Messi (849). Najwięcej goli Lewandowski strzelił w barwach Bayernu Monachium (344), dla którego grał w latach 2014-2022. Na razie Lewandowski ma 74 goli jako zawodnik Barcelony, licząc wszystkie rozgrywki.

Lewandowski strzelił też 103 gole dla Borussii Dortmund w latach 2010-2014. Niewykluczone, że wkrótce Lewandowski przekroczy granicę 100 bramek w reprezentacji Polski - aktualnie ma 84 trafienia.

Dokładna lista 700 goli Roberta Lewandowskiego:

344 - Bayern Monachium,

103 - Borussia Dortmund,

84 - reprezentacja Polski,

74 - FC Barcelona,

41 - Lech Poznań,

38 - Znicz Pruszków,

8 - rezerwy Znicza Pruszków,

4 - Delta Warszawa,

4 - rezerwy Legii Warszawa.

Jest też spora szansa na to, że wkrótce Lewandowski przekroczy granicę 100 goli w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Aktualnie Lewandowski ma 97 trafień, a do tej pory co najmniej 100 razy strzelał Cristiano Ronaldo oraz Leo Messi.

Lewandowski będzie miał okazję do poprawienia swoich statystyk w sobotę o godz. 21:00, kiedy to FC Barcelona zagra w El Clasico z Realem Madryt na Estadio Santiago Bernabeu.