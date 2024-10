O Barcelonie już zrobiło się głośno. "Flicki-Flacka" podbija cały świat

FC Barcelona na zwycięstwo z Bayernem Monachium czekała od 2015 i po sześciu blamażach wreszcie pokonała Bawarczyków. Zespół Hansiego Flicka w hicie trzeciej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów zwyciężył aż 4:1 w znakomitym stylu i potwierdził, że jest w znakomitej formie. Doceniają to również niemieckie media.

"Flicki-Flacka" pobiła Bayern Monachium. Niemcy są zachwyceni

Niemieckie Sky Sports pisze, że Bayer "najbardziej gorzką lekcję futbolu podczas spotkania z Hansim Flickiem i Robertem Lewandowskim". To właśnie to źródło "wymyśla" nowy sposób gry w piłkę nazwany "Flicki-Flacka". To najwyraźniej odmiana "tiki-taki", z której Barcelona znana jest od lat, ale w wydaniu Hansiego Flicka.

Dalej czytamy o "lodowatej drużynie Flicka" i bynajmniej nie chodzi, że piłkarze Barcelony zmarzli na boisku lub ruszali się jak zamrożeni. "Lodowata" w tym kontekście znaczy raczej, że bez żadnych skrupułów Katalończycy rozprawili się z przyjezdnymi z Monachium. "Bayern zagrał zbyt niechlujnie" - brzmi z kolei diagnoza katastrofa diagnozy niemieckiego zespołu.

"Bayern popełnił piłkarskie samobójstwo. Zbyt dużo błędów, a Barcelona pierwszy raz od 2015 roku uwolniła się od swojej "czarnej bestii" i klątwy. Duet Lewandowski - Flick, dawniej odnoszący sukcesy w Monachium, stawiają Bayern pod ścianą. Teraz muszą wygrywać już wszystko" - dodają Niemcy.

Faktycznie sytuacja Bayernu jest trudna, bo z zaledwie trzema punktami zespół Vincenta Kompany'ego zajmuje dopiero 23. miejsce w tabeli fazy ligowej. Do 1/16 finału dostaną się zespoły z miejsc 9-24, a do 1/8 finału ekipy z miejsc 1-8.

Bayern Monachium kolejny mecz w Lidze Mistrzów rozegra 6 listopada z Benficą Lizbona, a w 2024 roku zmierzy się jeszcze z PSG i Szachtarem Donieck. Bawarczycy potrzebują zwycięstw, by utrzymać swoje szanse na awans do 1/8 finału.