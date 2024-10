Flick wypalił bez zastanowienia po popisie Barcelony. "Nigdy..."

"Zastanawialiśmy się - Barcelona jest tak dobra czy jeszcze nie została poważnie sprawdzona? W środę wieczorem mieliśmy poznać ją lepiej. Bayern Monachium, jak surowy egzaminator, miał zadać trudne pytania, których nie zadali inni. Lewandowski i Barcelona odpowiedzieli śpiewająco. Wygrali aż 4:1" - analizował Dawid Szymczak ze Sport.pl.

Hansi Flick chwalił swój zespół po meczu z Bayernem Monachium

Środowy mecz był wyjątkowy dla Roberta Lewandowskiego i Hansiego Flicka, którzy mają bogatą przeszłość w Bayernie Monachium. Niemiecki szkoleniowiec FC Barcelony na konferencji prasowej był zachwycony postawą swoich piłkarzy.

- Gra i wynik były 10 na 10. Myślę, że to był świetny mecz. Po pierwszej bramce mieliśmy dziesięć lub piętnaście minut, które były dla nas trochę trudne, ale dobrze jest widzieć, że drużyna się regeneruje i reaguje. Mamy młody zespół i ważne jest, aby widzieć, jak rywalizują w ten sposób. Staramy się grać lepiej w każdym meczu" - podkreślił Flick cytowany przez "Sport".

Czy po takim meczu Barcelona może być kandydatem do tytułów? - Za wcześnie by o tym mówić. Sezon dopiero się zaczyna. Przed nami jeszcze długa droga, przygotowujemy się i myślimy o każdym meczu, wiedząc, że wciąż jest wiele do poprawienia - powiedział.

Flick wypowiedział się również o Raphinhi, który skompletował hat-tricka. - Nigdy nie miałem takiego piłkarza w swoich drużynach. Daje z siebie wszystko. Raphinha wkłada w to całe serce. Z piłką i bez niej jest bardzo dobry, zawsze zaczyna pressing i wykańcza nasze akcje. Do tego zawsze się uśmiecha - mówił. Zabrał także głos ws. zbliżającego się meczu z Realem Madryt.

- Zespół jest świadomy meczu z Realem Madryt. Zostało jeszcze kilka dni i zobaczymy, jak piłkarze się zregenerują, ale myślę, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani - podsumował.

Kolejny mecz FC Barcelona rozegra w sobotę 26 października na wyjeździe z Realem Madryt. Początek tego spotkania o godz. 21:00.