Hiszpanie od rana piszą o tym, co stało się w meczu Barcelony! "Przerażające"

FC Barcelona nie mogła wygrać z Bayernem Monachium od 2015 roku, ale serię przerwała w środę 24 października i to w wielkim stylu. Katalończycy ograli rywali na własnym stadionie aż 4:1 po świetnym meczu, hattricku Raphinhi i jednym trafieniu Roberta Lewandowskiego. W hiszpańskich mediach zapanowała euforia.

Zobacz wideo Tak powstaje jeden z największych stadionów świata. Cudeńko

Hiszpanie zachwyceni grą FC Barcelony z Bayernem Monachium. "Stan euforii"

"Barcelona przeżywa stan zauroczenia Flickiem. W ciągu dwóch miesięcy kompletnie zmienił grę i ogłoszono stan euforii przed meczem z Realem Madryt" - pisze kataloński "Sport". Dalej znajdujemy stwierdzenia o "ekscytującym zwycięstwie", "ekstremalnej grze" oraz "pokonaniu wielkiego wroga" i "mentalnej walce z rywalem". Jeden z kolejnych artykułów brzmi: "Dziękujemy, Flick. Przejdźmy do następnego". Oczywiście chodzi o El Clasico.

"Ta Barcelona jest przerażająca" - pisze z kolei "AS". "Zespół Flicka przeżył katharsis przeciwko Bayernowi, czyli najbardziej przerażającemu rywalowi ostatnich lat. Tym samym wysłali ostrzeżenie Realowi Madryt, z którym zmierzą się w sobotę" - czytamy dalej. Nie brakuje kolejnego artykułu pochwalnego dla trenera.

"Flick zmienia wszystko" - dodaje "AS" i wymienia kolejnych zawodników: Raphinhę, Julesa Kounde, Inigo Martineza, Marca Casado i Pedriego. O dziwo w tym gronie brakuje Roberta Lewandowskiego. "W szatni trener jest liderem i tworzy najlepszą wersję zawodników" - czytamy w podsumowaniu.

"Barcelona przedstawiła swoją kandydaturę na wszystko" - grzmi "Marca". i wskazuje, że zwycięstwo z Bayernem pokazało gotowość Barcelony na wygranie wszystkiego w tym sezonie. "Mogą rywalizować z każdym rywalem. To było coś więcej niż tylko mecz. To był sprawdzian, a wynik testu jest nie do pobicia. Teraz nikt nie ma wątpliwości, co do potencjału" - czytamy dalej.

"Barcelona czuje się dumna i przytłacza Bayern" - pisze "Mundo Deportivo". "Rywale wrócili do Monachium z podkulonym ogonem. Barcelona zapewniła niezapomniane widowisko i zachowała się jak europejska potęga. To był historyczny i wspaniały mecz, należy się ukłonić" - pisze dziennikarz Joan Poqui.