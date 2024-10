Niespodzianka w Lidze Mistrzów! Bayer zaliczył wpadkę. Wystarczyło 15 minut

Najbardziej wyczekiwanym meczem 3. kolejki Ligi Mistrzów jest starcie FC Barcelony z Bayernem Monachium. Media zapowiadają, że będzie to pojedynek dwóch wielkich snajperów - Roberta Lewandowskiego i Harry'ego Kane'a. To spotkanie rozpocznie się o godzinie 21:00. Jednak 3. kolejkę otworzyły dwa inne starcia, w których również działo się wiele i dostarczyły kibicom sporo emocji.

Podział punktów w meczu Bayeru z Brestem. Xabi Alonso był wściekły. VAR dwukrotnie w akcji

O 18:45 na murawie Stade du Roudourou pojawili się zawodnicy Brestu, a także Bayeru Leverkusen. Obie ekipy znakomicie rozpoczęły fazę ligową, bo od dwóch zwycięstw. Francuska ekipa rozbiła aż 4:0 RB Salzburg, a także wygrała 2:1 ze Sturmem Graz. Z kolei drużyna Xabiego Alonso triumfowała z Feyenoordem (4:0) i AC Milanem (1:0). Faworytem środowego wieczora był niemiecki zespół.

I już od początku to właśnie goście nadawali tempo rywalizacji. Dłużej utrzymywali się przy piłce i mieli więcej okazji strzeleckich. Bliski trafienia był Florian Wirtz czy Jonas Hofmann, ale zabrakło precyzji. W końcu jednak szczęście dopisało Bayerowi. W 24. minucie to właśnie wspomniana dwójka rozpracowała defensywę Brestu. Hofmann podał po ziemi do Wirtza, a ten nie zmarnował okazji i mocnym strzałem pokonał bramkarza. I już sześć minut później Niemiec miał szansę podwyższyć prowadzenie, ale powstrzymała go znakomita interwencja golkipera.

Jak mawia stare porzekadło: "niewykorzystane okazje lubią się mścić". I tak właśnie było w przypadku Bayeru. W 39. minucie gospodarze oddali pierwszy celny strzał na bramkę i od razu zakończył się wyrównaniem. Pierre Lees-Melou uderzył mocno i celnie, czym całkowicie zaskoczył piłkarzy Alonso.

Ostatecznie w pierwszej połowie więcej goli już nie padło. Druga partia rozpoczęła się tak, jak zakończyła pierwsza, a więc od dobrej gry Brestu. To właśnie gospodarze parli do przodu i raz po raz przedzierali się w okolice pola karnego rywali. Co więcej, stwarzali realne zagrożenie, co mocno niepokoiło Alonso. Ten próbował dawać wskazówki podopiecznym, ale bezskutecznie. Puszczały mu też nerwy i otrzymał nawet żółtą kartkę.

Wydawało się, że do Bayeru uśmiechnie się w końcu szczęście. Po strzale piłka uderzyła w rękę wślizgującego się Lees-Melou, ale sędzia po konsultacji z VAR nie podyktował rzutu karnego. W kolejnych minutach gra toczyła się cios za cios, od jednego pola karnego do drugiego, ale bramki nie padły. Kolejna wielka szansa pojawiła się tuż przed upływem regulaminowego czasu gry. Hofmann wywrócił się w obrębie "jedenastki", ale arbiter po konsultacji z VAR znów nie wskazał na wapno. Emocje sięgały więc zenitu, a piłkarze Bayeru nie mogli zrozumieć decyzji sędziego. Doszło więc do sporych kontrowersji. Ostatecznie drużyny podzieliły się punktami.

Spore emocje, ale brak goli w Bergamo. Atalanta i Celtic remisują

Wiele działo się też w równoległym spotkaniu, w którym Atalanta Bergamo podejmowała Celtic. Zgodnie z oczekiwaniami to włoska ekipa była stroną przeważającą. Świadczyły o tym chociażby statystyki po pierwszej połowie. Aż 11 sytuacji bramkowym drużyny z Bergamo, z czego trzy zakończyły się celnym strzałem. Swoich sił próbowali m.in Mario Pasalić czy Mateo Retegui. Dla porównania rywale wypracowali sobie tylko jedną sytuację strzelecką.

Mimo sporej dominacji Atalancie nie udało się zdobyć gola i do szatni schodziła przy bezbramkowym remisie. Co więcej, lepiej drugą połowę rozpoczął Celtic. Kapitalnym strzałem popisał się Alex Valle, ale jeszcze bardziej widowiskową interwencję zaliczył golkiper. Chwilę później odpowiedzieć próbowała Atalanta. Mocny strzał z krawędzi pola karnego oddał Marten de Roon, ale z tym uderzeniem poradził sobie Kasper Schmeichel. Duńczyk miał też sporo pracy w kolejnych minutach przy próbach Charlesa De Ketelaere czy Davide Zappacosty. Ostatecznie żadnej bramki kibice w Bergamo nie zobaczyli.

Wyniki spotkań w 3. kolejce Ligi Mistrzów:

Brest - Bayer Leverkusen 1:1

Atalanta Bergamo - Celtic 0:0

Kolejne mecze 3. kolejki Ligi Mistrzów rozpoczną się o godzinie 21:00.