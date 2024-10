Koniec koszmaru? To trwa już 12 lat. Lewandowski jest bezsilny

Robert Lewandowski przeżywa "drugą młodość". To głównie na nim opiera się cała ofensywa FC Barcelony w tym sezonie. Drużyna strzeliła 39 goli we wszystkich rozgrywkach, z czego aż 14 było autorstwa Polaka. Do tego zaliczył dwie asysty. Kibice liczą, że w środowy wieczór dołoży kolejne trafienie i pomoże Katalończykom przełamać fatalną passę przeciwko Bayernowi Monachium w Lidze Mistrzów. Sześć ostatnich spotkań tych zespołów to sześć porażek ekipy z Hiszpanii. Jednak nie tylko o przerwanie złej passy klubu będzie walczył Lewandowski, ale i o przerwanie własnej niechlubnej serii. O czym konkretnie mowa?

Fatalna passa Roberta Lewandowskiego przeciwko Bayernowi Monachium. To trwa już od 10 spotkań

Lewandowski spędził aż osiem lat w Bayernie Monachium, gdzie prezentował kapitalną formę. To tam przeżywał najlepsze lata w karierze i strzelał najwięcej goli. Łącznie zdobył ich aż 344. Jednak przeciwko tej drużynie zdobywa bramki sporadycznie. Co więcej, od dawna nie udało mu się pokonać golkipera z Monachium.

Ostatni raz dokonał tej sztuki... w 2012 roku, przy okazji Superpucharu Niemiec, o czym przypomina na X Krystian Kobielski z Meczyków. Wtedy to Lewandowski grał w barwach Borussii Dortmund. Zanim przeszedł do ekipy z Monachium, to rozegrał przeciwko niej kolejnych osiem spotkań, ale nie wpisał się na listę strzelców. Po odejściu z Bawarii miał kolejne dwie okazje, by pokonać bramkarza Bayernu, ale znów ich nie wykorzystał.

Tak więc niechlubna seria trwa już 10 meczów. Łącznie przeciwko ekipie z Monachium grał 16 razy w karierze, ale może pochwalić się dość skromnym dorobkiem strzeleckim - zaledwie pięć bramek.

Neuer z apelem do Lewandowskiego

W środę Lewandowski postara się w końcu przełamać i pokonać Manuela Neuera. Takiego scenariusza obawia się sam Niemiec, który mimo wszystko czeka na starcie z Polakiem. - Nie mogę się doczekać spotkania z "Lewym". (...) To świetny zawodnik. Kapitalnie wygląda w Barcelonie. Mam nadzieję jednak, że znowu nie strzeli mi gola - podkreślał bramkarz w jednym z wywiadów.

O tym, czy ostatecznie Polak trafi do siatki Bayernu, przekonamy się po godzinie 21:00. Wtedy też zabrzmi pierwszy gwizdek na stadionie. Jeśli Lewandowskiemu uda się zdobyć gola, wówczas umocni się na trzeciej lokacie w klasyfikacji wszech czasów strzelców Ligi Mistrzów. Obecnie ma 96 bramek na koncie. Przed nim są tylko Leo Messi (129) i Cristiano Ronaldo (140).