W Hiszpanii jedna wielka "afera" przed Ligą Mistrzów. Lewandowski w centrum

Mecze FC Barcelony z Bayernem Monachium to prawdziwe klasyki europejskiego futbolu. Rywalizacja obu tych drużyn jest ozdobą trzeciej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Obie ekipy przystępują do tego spotkania jako liderzy rodzimych lig i wydają się być w bardzo dobrej formie, co zwiastuje ogromne emocje w środowy wieczór.

Lewandowski vs Kane. Ta rywalizacja rozgrzewa media przed meczem w Lidze Mistrzów

Nie ma wątpliwości, że postronni kibice szczególnie wyczekują na rywalizację Roberta Lewandowskiego i Harry'ego Kane'a. Z jednej strony Anglik został w pewien sposób następcą polskiego napastnika w Monachium, a z drugiej obaj są w doskonałej dyspozycji na starcie sezonu. Lewandowski ma 14 bramek na koncie, a Kane 13 we wszystkich rozgrywkach.

"Lewandowski - Kane: wielki pojedynek" - ogłasza dziennik "AS". Gazeta dodaje, że dzisiejszy mecz będzie okazją do bezpośredniego pojedynku "dwóch najlepszych napastników w Europie". Z kolei "Marca" pisze o tej dwójce, że są "czystym golem", co ma określić ich niezwykłą skuteczność. "Dwóch napastników w wyjątkowej formie spotyka się na Montjuic" - podkreślono.

"Dwóch staromodnych napastników. Urodzeni egzekutorzy, którzy potrafią utrzymać piłkę i nie zastanawiają się dwa razy przed oddaniem strzału. I to najczęściej z sukcesem. Dlatego obaj zostali zdobywcami Złotego Buta" - napisał hiszpański dziennik.

"Spektakularny pojedynek rewolwerowców" - pisze w westernowym stylu "Mundo Deportivo". Gazeta wprost pisze o "zapierającą dech w piersiach rywalizacji" między Lewandowskim a Kanem. Z kolei drugi z katalońskich dzienników, czyli "Sport", podkreśla, że obaj notują w tym sezonie średnią ponad gola na mecz. "Dwa mity twarzą w twarz. Robert Lewandowski i Harry Kane to dwaj nienasyceni strzelcy" - dodano.

"Oni zawsze są bombowcami. Kane vs Lewandowski, co za pojedynek" - ogłasza z kolei Sport Italia. Włosi zapowiadają to starcie jako "czystą rozrywkę", które będzie "pojedynkiem dwóch najsilniejszych napastników współczesnego futbolu".

Mecz FC Barcelona - Bayern Monachium w trzeciej kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów rozpocznie się o godz. 21:00. Relację tekstową z tego spotkania będzie można śledzić na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.