Flick zdecydował! Oto skład Barcelony na hit z Bayernem w Lidze Mistrzów

Już w środę 23 października na kibiców czeka prawdziwy hit Ligi Mistrzów - FC Barcelona podejmie na własnym stadionie Bayern Monachium. Obie ekipy to aktualni liderzy na domowych podwórkach. Trudno więc wskazać faworyta, choć bilans ostatnich bezpośrednich meczów sprzyja Bawarczykom. Zakończyły się one ich zwycięstwem i aż 21 zdobytymi bramkami. Dla porównania, Katalończycy w tych spotkaniach strzelili zaledwie pięć goli, ale od czterech starć nie udało im się pokonać bramkarza z Monachium. Liczą więc na przełamanie.

FC Barcelona - Bayern Monachium w Lidze Mistrzów. Wiemy, kto zagra w hicie. Oto skład

- Przeszłość nie ma znaczenia. Najważniejsze jest dzisiaj - podkreślał Hansi Flick na konferencji prasowej. Zapewniał, że postara się tak przygotować drużynę, by ta w końcu pokonała Bayern. Bayern, który w przeszłości sam miał okazję prowadzić. Ba, to pod jego wodzą Bawarczycy odnieśli jedno z najbardziej spektakularnych zwycięstw nad Barceloną, wygrywając aż 8:2 i to na terenie rywala.

Teraz Flick stanie po drugiej stronie boiska. Na kogo postawi, by przełamać fatalną passę Katalończyków w starciach z niemieckim rywalem? To pytanie przewijało się przez hiszpańskie media. Kilka punktów wydawało się pewnych, jak Inaki Pena w bramce. W końcu taką opcję deklarował sam Flick, sugerując, że Wojciech Szczęsny będzie musiał jeszcze poczekać na debiut.

Twierdzono, że pewne miejsce na murawie ma też Robert Lewandowski i to mimo drobnych problemów zdrowotnych w ostatnich dniach. Zresztą media nakręcały atmosferę, zapowiadając mecz jako wielkie starcie Polaka z Harry'm Kane'm. Obaj są najlepszymi strzelcami we własnych drużynach.

Na godzinę przed meczem Flick odkrył karty i faktycznie sugestie mediów znalazły odzwierciedlenie w rzeczywistości. Większych zaskoczeń nie było. Lewandowski pojawi się na murawie już od pierwszych minut, co jest najważniejszą informacją dla polskich fanów. Będzie miał więc okazję do tego, by zdobyć 97. gola w karierze w Lidze Mistrzów.

Skład FC Barcelony na mecz z Bayernem Monachium w 3. kolejce LM:

Inaki Pena - Alejandro Balde, Inigo Martinez, Pau Cubarsi, Jules Kounde - Marc Casado, Pedri, Fermin Lopez - Lamine Yamal, Raphinha, Robert Lewandowski.

Mecz FC Barcelony z Bayernem Monachium rozpocznie się już o godzinie 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji na stronie głównej Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.