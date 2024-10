Liga Mistrzów. Gdzie oglądać mecz FC Barcelona - Bayern Monachium? [TRANSMISJA TV, NA ŻYWO]

Robert Lewandowski jest ostatnio w imponującej formie strzeleckiej, ale teraz czeka go szalenie trudne wyzwanie. Jego FC Barcelona w środę podejmie w Lidze Mistrzów ekipę Bayernu Monachium. Dla Polaka będzie to trzecie starcie przeciwko byłemu klubowi, odkąd trafił do Hiszpanii. Dwa poprzednie przegrał. Gdzie i kiedy można będzie obejrzeć ten mecz? TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM ONLINE, WYNIK.

