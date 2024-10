Stało się! PZPN złożył dokumenty. Trwa walka o finał Ligi Mistrzyń w Polsce

Z roku na rok kobiecy futbol zyskuje na coraz większej popularności, co także widać po działaniach Polskiego Związku Piłki Nożnej. W lipcu prezes Cezary Kulesza poinformował, że kierowany przez niego związek zgłosił kandydaturę do organizacji Euro 2029 roku. "Kobieca piłka nożna stanowi kluczowy element naszej strategii, dlatego z ogromną dumą podjęlibyśmy się organizacji tak prestiżowego wydarzenia, jakim są mistrzostwa Europy kobiet" - przekazał wtedy Kulesza.

PZPN chce kolejnego finału europejskich pucharów w Polsce

W środowe popołudnie PZPN poinformował, że chciałby zorganizować finał Ligi Mistrzyń w sezonie 2026/2027. "Unia Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) ogłosiła oficjalne kandydatury do organizacji finału Ligi Mistrzyń w sezonie 2026/2027. Wśród nich znalazła się także polska aplikacja, a zgłoszonym stadionem jest PGE Narodowy w Warszawie" - czytamy w komunikacie na oficjalnej stronie związku.

"Oprócz kandydatury Polskiego Związku Piłki Nożnej, do UEFA wpłynęły także wnioski z Hiszpanii (Camp Nou, Barcelona), Szwajcarii (St Jakob Park, Bazylea) oraz Walii (National Stadium of Wales, Cardiff). Ostateczna dokumentacja aplikacyjna musi zostać dostarczona do europejskiej federacji do 19 marca 2025 roku" - dodano. Ostateczna decyzja UEFA ws. gospodarzy finałów Ligi Mistrzów i Ligi Mistrzyń w sezonie 2026/2027 zostanie ogłoszona w maju przyszłego roku.

W komunikacie PZPN przypomniał, że w Warszawie rozgrywane były już mecze o trofea europejskich pucharów. Były to finał Ligi Europy w 2015 roku, w którym Sevilla wygrała z Dnipro Dniepropietrowsk, a w sierpniu bieżącego roku Real Madryt pokonał Atalantę w spotkaniu o Superpuchar Europy. Do tego w 2021 roku w Gdańsku odbił się finał Ligi Europy, w którym Villarreal pokonał Manchester United. A w przyszłym roku Wrocław będzie gościł finalistów Ligi Konferencji.

Jeśli zaś chodzi o kolejne imprezy dotyczące futbolu kobiet, to w przyszłym roku w Polsce odbędą się turniej finałowy mistrzostw Europy U-19, a w 2026 roku turniej finałowy mistrzostw świata U-20.

Co zaś się tyczy Ligi Mistrzyń, to grają w nich oczywiście najlepsze klubowe drużyny pań z całej Europy. Powstały one w 2001 roku. Najwięcej wygranych mają piłkarki Olympique'u Lyon - osiem, a obecnie tytułu broni FC Barcelona z Ewą Pajor w składzie.