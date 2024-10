Co za słowa Niemców o Lewandowskim. Tak go nazwali

Robert Lewandowski w Bayernie Monachium wygrał wszystko i przez dwa lata był najlepszym piłkarzem na świecie. Polak po odejściu do FC Barcelony grał ze swoim byłym klubem dwukrotnie i dwa razy przegrał - 0:2 i 0:3. Teraz jest w znakomitej formie, a jego Barcelona zachwyca pod wodzą Hansiego Flicka i być może wreszcie przyszedł czas na przełamanie.

Co za słowa Niemców o Robercie Lewandowskim. "Renesans"

"Bayerischer Rundfunk" pisze o wielkim "pojedynku maszyn bramkowych" pomiędzy Lewandowskim a Kane'em. Dalej czytamy o "rywalizacji najlepszych strzelców" i "najważniejszym meczu Ligi Mistrzów". Nie brakuje także porównania obu napastników oraz ciepłych słów o kapitanie reprezentacji Polski i jego osiągnięciach.

"41 goli w jednym sezonie - Robert Lewandowski na stałe zapisał się w księgach historii Bundesligi i FC Bayern w roku 2021.Na koniec poprzedniego sezonu dorobek Kane'a wyniósł 36 goli, co wystarczyło na króla strzelców, Złotego Buta i tytuł absolutnej klasy światowej, ale to nie wystarczyło, by nazwać go historycznym" - piszą Niemcy i zaznaczają, że Lewandowski oglądał wyczyny Kane' a z daleka i grając przeciętnie w Barcelonie.

"Po dobrym pierwszym sezonie spotkał się z krytyką. W drugim nic nie wygrał, a do tego strzelił "tylko" 19 goli. Po raz pierwszy od 2015 roku miał ich mniej niż 20. To skłoniło do podejrzeń, że 36-latek zbliża się do końca kariery" - czytamy dalej. "Obecnie sprowadza tę krytykę do absurdu" - zaznaczają Niemcy.

Zachwytów nad Lewandowskim nie ma końca. Czytamy o "renesansie formy pod wodzą Hansiego Flicka", 12 golach Polaka w LaLiga i dwóch w Lidze Mistrzów oraz o tym, że "radzi sobie znacznie lepiej niż u Xaviego" ze względu na zmianę formacji i sposobu gry.

Nie brakuje także bezpośredniego zestawienia Lewandowskiego z Kane'em. Niemcy zaznaczają, że Polak ma na koncie 582 gole w 783 meczach, co daje 0,74 bramki na mecz, a Anglik 364 gole w 569 meczach ze wskaźnikiem 0,64 gola na mecz. "Lewandowski ma pełniejsze portfolio - Liga Mistrzów, 11 mistrzostw kraju i cztery puchary" - podsumowują.

Starcie FC Barcelona - Bayern Monachium i pojedynek dwóch wielkich snajperów rozpocznie się o 21:00 w środę 23 października na Stadionie Olimpijskim w Monachium.