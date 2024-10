Oto skład Barcelony na Bayern. Wiemy, co z Lewandowskim i Szczęsnym

Trudno przejść obojętnie obok ostatnich wyników FC Barcelony pod wodzą Hansiego Flicka. Niemiecki trener wprowadził do zespołu wicemistrzów Hiszpanii nową jakość, o czym świadczą przede wszystkim suche liczby. 10 zwycięstw w 12 meczach i 39 strzelonych bramek przy średniej 3,25 gola na mecz - to może robić wrażenie! Barcelona z 27 punktami na koncie jest liderem La Liga.

Hiszpanie podali skład Barcelony na mecz z Bayernem. Na kogo postawi Flick?

Teraz katalońską drużynę czeka domowe starcie trzeciej kolejki Lig Mistrzów przeciwko Bayernowi Monachium. Kibiców Barcelony martwić może fakt, że na sześć ostatnich meczów z niemiecką ekipą ich zespół... nie wygrał ani jednego. Co więcej, w czterech ostatnich nie udało mu się nawet zdobyć żadnej bramki. Z tego powodu drużyna Hansiego Flicka - który kilka lat temu zasiadał na ławce trenerskiej Bayernu - jest jeszcze bardziej zmotywowana do odwetu.

- Przeszłość nie ma znaczenia. Najważniejsze jest dzisiaj. Cokolwiek wydarzyło się w przeszłości, nie możemy tego zmienić. Możemy zmienić to, co stanie się jutro, więc musimy być gotowi i dać z siebie wszystko. Oczywiście chcemy spróbować pokonać Bayern Monachium - tłumaczył Niemiec na wtorkowej konferencji prasowej.

Za to od środowego poranka hiszpańscy dziennikarze spekulują, jak może wyglądać wyjściowy skład Barcelony na to spotkanie. Wątpliwości nie ma co do pozycji bramkarza, na której najprawdopodobniej zobaczymy Iniakiego Penę, co kilka dni temu deklarował szkoleniowiec. Tym samym raczej nie doczekamy się jeszcze debiutu Wojciecha Szczęsnego. Z racji tego, że ostatnie mecze Katalończyków są niezwykle udane, "Hansi Flick nie będzie eksperymentował" - przekazuje tamtejszy "Sport". Jedyną innowacją ma być obecność Fermina Lopeza w podstawowej "jedenastce". Mimo to "Barca pozostanie wierna swojemu stylowi" opierającemu się na szybkich atakach i agresywnym pressingu.

Oprócz tego pewne miejsce w składzie ma Robert Lewandowski, który powrócił do najwyższej formy. Flick może skorzystać także z Frenkiego de Jonga czy Daniego Olmo. W wyjściowej "jedenastce" powinniśmy zobaczyć także m.in. Marca Casado, czyli wielkie odkrycie środka pola niemieckiego szkoleniowca. Większość hiszpańskich mediów jest zgodna co do pierwszego składu. Dyskusyjna jest jedynie obecność Fermina od pierwszej minuty.

Oto skład Barcelony na mecz z Bayernem według "Sportu"

Iniaki Pena - Alejandro Balde, Inigo Martinez, Pau Cubarsi, Jules Kounde - Marc Casado, Pedri, Fermin Lopez - Lamine Yamal, Raphinha, Robert Lewandowski.