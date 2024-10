Real na ustach całej Hiszpanii po meczu LM. "Tryb Mistrzów"

Real Madryt rozegrał kolejny wielki mecz w Lidze Mistrzów. Od 34. minuty przegrywał z Borussią Dortmund 0:2, aby ostatecznie zwyciężyć 5:2. A prawdziwy popis dał Vinicius, który w drugiej połowie zdobył trzy bramki. Nic dziwnego, że hiszpańskie media rozpisują się o triumfie "Królewskich".

REKLAMA

Zobacz wideo Szalony mecz Polaków na Narodowym. "Pokazaliśmy jakość"

Real Madryt znów wrócił z zaświatów w Lidze Mistrzów. Vinicius skradł show

"Real Madryt aktywuje 'Tryb Mistrzów', aby wrócić i pokonać Dortmund z oswobodzonym Viniciusem" - czytamy na portalu cadenaser.com. "Maszyna nie do zatrzymania, która zawsze trzyma te same parametry i już dawno przestała zaskakiwać europejską oraz światową piłkę nożną. Ofiarą była Borussia Dortmund, która do przerwy prowadziła 2:0, ale popełniła błąd, zbliżając się do własnej bramki, aby chronić prowadzenie na boisku 'Los Blancos'" - w taki sposób wychwalano mistrzów Hiszpanii.

O "oswobodzonym Viniciusie" pisze również "AS", który nie szczędził pochwał madrytczykom. "Real Madryt to nie kwestia nauki, ale kwestia wiary. Strzelili pięć goli w 33 minuty przeciwko Borussii Dortmund, wicemistrzowi Europy, w meczu, w który przegrywali 0:2 na pół godziny przed końcem. Powroty nie są zaskakujące na tym stadionie, który już pochłonął największe drużyny" - napisano. Jednak padły również słowa o "słabej grze w pierwszej połowie", w której rządziły "defensywna nieuwaga i ofensywna improwizacja". "Potem pojawił się Vinicius i zmiótł Borussię. Nie ma innej takiej fali w światowej piłce nożnej" - zaznaczono.

Po ostatnim wieczorze Brazylijczyk to postać najczęściej pojawiającą się w nagłówkach. "Vinicius jest złoty" - ogłasza "Marca", nawiązując do tego, że w poniedziałek 28 października skrzydłowy ma odebrać Złotą Piłkę. I napisała, że "uratował koronę mistrzów". "Dortmund podporządkował sobie Real na godzinę i wraca z łomotem, który można wytłumaczyć ogromnym talentem 'Los Blancos'. [...] To musi być frustrujące stawić czoła Realowi Madryt w Lidze Mistrzów. To niezrozumiała drużyna, zdolna do gry na najwyższym poziomie, gdy jest najbardziej przygnębiona. Borussia zakosztowała słodkiej zemsty za ostatni finał, prowadząc 2:0 po wspaniałej godzinie gry w piłkę nożną, ale otrzymała bardzo surową karę" - podsumowano.

Real Madryt pokazał moc "zaledwie kilka dni przed meczem z FC Barceloną"

Artykuły o meczu Realu pojawiły się także w katalońskiej prasie. "Real Madryt, od tragedii do ekstazy dzięki Viniciusowi" - pisze "Mundo Deportivo". I dodaje: "Schodzili na przerwę, przegrywając 0-2 i będąc wygwizdywanymi przez Bernabeu, by ostatecznie wrócić pod wodzą Brazylijczyka".

"Od tragedii i całkowitej porażki do niemal boskiej ekstazy w ciągu 90 minut. To była kolejna z tych nocy Ligi Mistrzów, w których im gorzej z Realem Madryt, tym bliżej jest on odwrócenia losów meczu. I tak właśnie zrobił przeciwko Dortmundowi" - czytamy. To zwycięstwo jest istotne nie tylko dla sytuacji madrytczyków w LM, "ale przede wszystkim, by stawić czoła sobotniemu El Clasico".

O nadchodzącym starciu z FC Barceloną przypomina także "Sport". "Madryt unika wątpliwości przed El Clasico dzięki Viniciusowi. Hat-trick Brazylijczyka i gol Ruedigera oraz Lucasa Vazqueza dopełniły powrót białych po koszmarnej pierwszej połowie" - podsumowano. "Hekatomba, której można było się spodziewać przy wyniku 0:2, nie ziściła się. Real znów pozostawił wątpliwości w pierwszej połowie, ale uniknął katastrofy dzięki determinacji w drugiej. Zaledwie kilka dni przed meczem z FC Barceloną piłkarze Ancelottiego byli o krok od poddania się Dortmundowi, ale obudzili się z letargu i ostatecznie zniszczyli przeciwnika" - dodano.

Mecz Realu Madryt z FC Barceloną odbędzie się w sobotę 26 października. Natomiast kolejne spotkanie w Lidze Mistrzów mistrzowie Hiszpanii rozegrają 5 listopada przeciwko AC Milanowi.