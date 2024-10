Tak Włosi podsumowali Łukasza Skorupskiego po tym, co zrobił w LM

Obecny sezon Ligi Mistrzów jest wyjątkowy szczególnie na Bologni, która debiutuje w najbardziej prestiżowych rozgrywkach w Europie. We włoskim zespole występują Kacper Urbański oraz Łukasz Skorupski. W pierwszych dwóch spotkaniach klub Polaków zremisował bezbramkowo z Szachtarem Donieck oraz przegrał 0:2 z Liverpoolem. Niestety w ostatni wtorek kolejna angielska ekipa uprzykrzyła życie Włochom.

Włosi docenili Skorupskiego za mecz z Aston Villą. "Ważne interwencje"

Grająca na własnym stadionie Aston Villa pokonała ekipę Vincenzo Italiano 2:0 po golach Johna McGinna i Jhona Durana z 55. i 64. minuty. 65 minut w tym spotkaniu rozegrał Urbański, którego po ostatnim gwizdku włoskie media oceniły dosyć surowo. "Niewiele widać po polskim pomocniku, który być może bardziej myślał w tym meczu o fazie defensywnej niż ofensywnej. Urbański miał kilka dobrych pomysłów, zgadza się, ale oczekiwaliśmy czegoś więcej od kogoś z jego techniką" - pisano.

Inaczej oceniony został Skorupski, który robił, co mógł, aby jego zespół nie tracił kolejnych goli. "Miał trzy ważne interwencje w pierwszej połowie. Był trochę zaskoczony pierwszym golem McGinna. W końcówce zapobiegł trzeciej bramce dla Anglików, najpierw zatrzymując dośrodkowanie skierowane do Watkinsa, a na koniec w sytuacji z Ramseyem." - opisano dokładnie na bolognasportnews.it, gdzie nasz golkiper otrzymał najwyższą notę z całego zespołu Bologni - "7".

Podobnego zdania są dziennikarze włoskiego Eurosportu, którzy przyznali Łukaszowi Skorupskiemu "6,5". "Jego interwencje pozwoliły uniknąć wyższej porażki" - czytamy. "Świetna obrona po główce Durana, ostrożna przy wyjściu do Baileya. Gwarancja jakości. Dał się zwieść tylko trajektorii lotu piłki po uderzeniu McGinna. Był decydujący w sytuacjach Maatsena i Ramseya" - dodano na sport.virgilio.it, gdzie 33-latek także mógł liczyć na "6,5".

"Finalnie ratował Bolognę przed utratą kolejnych goli" - to najprawdopodobniej idealne podsumowanie występu Skorupskiego autorstwa dziennikarzy portalu calciomercato.com. Po trzech kolejkach Ligi Mistrzów Bologna z jednym punktem na koncie plasuje się dopiero na 28. miejscu w tabeli. Za to przed środowymi meczami na fotelu lidera nieco sensacyjnie zasiada Aston Villa. Klub Skorupskiego i Urbańskiego zagra jeszcze w fazie ligowej Ligi Mistrzów z AS Monaco, Lille, Benfiką, Borussią Dortmund oraz Sportingiem.