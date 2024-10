O której Barcelona - Bayern w Lidze Mistrzów? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Po przyjściu Hansiego Flicka FC Barcelona jest w kosmicznej formie. Oprócz dwóch wpadek, jakimi niewątpliwie były porażki z AS Monaco (1:2) i Osasuną (2:4) drużyna pod wodzą Niemca wygrywa dosłownie wszystko, strzelają często mnóstwo bramek. Nie inaczej było w ostatnim spotkaniu z Sevillą (5:1), podczas którego Robert Lewandowski zanotował dublet.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski i Szczęsny "sąsiadami"! To tu mieszkają polskie gwiazdy

Liga Mistrzów. Bayern zmierzy się z Barceloną Flicka

Z perspektywy ławki rezerwowych mecz ten śledził Wojciech Szczęsny, który nie doczekał się jeszcze debiutu w nowych barwach. Wszystko wskazuje na to, że jego sytuacja nie zmieni się podczas starcia Bayernem w Lidze Mistrzów. Hansi Flick kilka dni temu podkreślił jasno, że na ten moment nie ma zamiaru rezygnować z Iniakiego Peni między słupkami, czego nieco życzeniowo domagają się polscy kibice.

We wtorek odbyła się konferencja prasowa przed spotkaniem z Bayernem, na której pojawił się niemiecki szkoleniowiec. Flick został zapytany chociażby o brutalne dla jego obecnego zespołu statystyki. Barcelona przegrała sześć ostatnich meczów z ekipą z Monachium, a w czterech z nich nie potrafiła nawet zdobyć żadnej bramki. Żeby było jeszcze ciekawej, wówczas trenerem Bayernu był właśnie były selekcjoner reprezentacji Niemiec i obecny szef Katalończyków.

- Przeszłość nie ma znaczenia. Najważniejsze jest dzisiaj. Cokolwiek wydarzyło się w przeszłości, nie możemy tego zmienić. Możemy zmienić to, co stanie się jutro, więc musimy być gotowi i dać z siebie wszystko. Oczywiście chcemy spróbować pokonać Bayern Monachium - tłumaczył Hansi Flick. - My przygotowujemy się do każdego meczu, dobrze znając rywala. Oczywiście Bayern to coś specjalnego w moim życiu. Grałem tam, byłem trenerem, to świetny klub i oczywiście mam tam wiele znajomości, również z zawodnikami i dyrektorami. To był piękny czas, ale teraz w moim życiu jest inny rozdział, czyli FC Barcelona. Jestem zachwycony i bardzo szczęśliwy, bardzo dobrze się tu czuję, bo czuję, jak kibice nam towarzyszą z całą swoją pasją - dodał.

Po dwóch kolejkach Ligi Mistrzów obie ekipy mają po trzy punkty. Katalońska drużyna przegrała z AS Monaco i pokonała Young Boys Berno 5:0, natomiast zespół Vincenta Kompany'ego rozbił 9:2 Dinamo Zagrzeb i poległ 0:1 przeciwko Aston Villi. Czy teraz FC Barcelona zdoła przerwać fatalną passę w meczach z Bayernem Monachium?

O której mecz FC Barcelona - Bayern Monachium? Gdzie oglądać?

Spotkanie FC Barcelona - Bayern Monachium w trzeciej kolejce Ligi Mistrzów UEFA odbędzie się w środę 23 października o godz. 21:00 na stadionie Estadi Olímpic Lluis Companys. Mecz można obejrzeć wyłącznie na platformie Canal+ Sport (Canal+ Extra w telewizji oraz Canal+ Online w internecie) przy zakupie odpowiedniego pakietu. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie Sport.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej.