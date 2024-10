Thierry Henry zobaczył, co zrobił Real i nie wytrzymał. Wystarczyło pięć słów

Real Madryt rozegrał kolejny spektakularny mecz w Lidze Mistrzów. We wtorkowym spotkaniu zapowiadanym jako rewanż za ostatni finał rozgrywek obrońcy tytułu gościli Borussię Dortmund. I w bardzo imponującym stylu wyszli z opresji.

Między 30. a 34. minutą mistrzowie Hiszpanii stracili dwie bramki i w efekcie przegrywali 0:2. Przebudzili się dopiero po przerwie, gdy w ciągu dwóch minut strzelili dwa gole. A w ostatnich minutach aż trzykrotnie skarcili Borussię, dzięki czemu zwyciężyli 5:2. Absolutnym bohaterem spotkania był Vinicius, zdobywca hat-tricka.

W pomeczowym studiu stacji CBS Sports przebieg spotkania komentowali eksperci: Thierry Henry, Jamie Carragher oraz Micah Richards. Francuz nie potrzebował wiele, wystarczyło mu zaledwie pięć słów, aby podsumować wyczyn Realu. - To jest dziedzictwo Ligi Mistrzów - skwitował (cytat za: sportbible.com).

- Wywołałem to. Nie wiem, dlaczego jesteście zaskoczeni tym, co zrobili. Wiele razy widziałem taką pierwszą połowę, taką drugą połowę i ten wynik. Jestem zaskoczony, że jesteście zaskoczeni. Nie rozumiem tego, widzieliście takie rzeczy - kontynuował Henry, mając na myśli poprzednie spektakularne powroty Realu. Następnie zaczął doszukiwać się przyczyn problemów Borussii.

- Muszę powiedzieć, że spodziewałem się tego. To zdarza się każdemu młodemu trenerowi, byłem w takiej sytuacji. Za wcześnie przeszedł do obrony, po prostu nie przechodzi się do obrony tak wcześnie przeciwko takiej drużynie, kiedy prowadzisz 2:0 - analizował, nawiązując do decyzji Nuriego Sahina z 55. minuty, gdy skrzydłowego Jamie'ego Gittensa zastąpił stoper Waldemar Anton. - Dobrze bronili w ustawieniu z czterema obrońcami. Dlaczego nagle nie możecie się bronić w ustawieniu z czwórką z tyłu, dlaczego pozwalacie im zostać na swojej połowie - zastanawiał się.

Henry próbował wskazać,co wpłynęło na decyzje Sahina, w którego sztabie jest m.in. Łukasz Piszczek. - Nie wiem. Mogę cię zapewnić, że kiedy jestem tutaj (w studiu - red.), jasne jest, że nie powinno się tego robić. Ale kiedy jesteś po drugiej stronie, siedzisz na ławce i prowadzisz 2:0, czasami reagujesz momentalnie, zamiast zachować spokój - wytłumaczył.

- Nie byli tak pewni siebie i przeszli na piątkę z tyłu. (...) Po prostu myślę, że on (Sahin - red.) zrobił to za wcześnie, a gdy pozwalasz takiej drużynie pozostać w polu karnym, ukarzą cię i tak też zrobili - zakończył Henry.

W czwartej kolejce fazy ligowej LM Real Madryt zagra z AC Milanem, a Borussia Dortmund ze Sturmem Graz (oba mecze 5 listopada).