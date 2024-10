Kimmich rozbudza fantazję. Oto co powiedział po pytaniu o Barcelonę

Mecze FC Barcelony z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów to zawsze coś wyjątkowego. Oraz prawie za każdym razem wyjątkowo paskudnego dla Katalończyków. Mało kto, by nie powiedzieć nikt, ma taki sposób na nich jak właśnie klub z Bawarii. Historia mówi sama za siebie. XXI wiek to jedenaście starć w LM między tymi zespołami. Barcelona wygrywała zaledwie dwukrotnie i raz remisowała, przegrywając aż osiem razy. Sześć ostatnich pojedynków bawarsko-katalońskich to triumfy Bayernu, w tym pamiętne 8:2 w ćwierćfinale w 2020 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Wojciech Szczęsny czy Inaki Pena? Kibice wybrali. Deklasacja

Kimmich z pierwszym rywalem zmierzył się na konferencji. Była nim... awaria

Tym razem "smaczków" jest jeszcze więcej. Roberta Lewandowskiego grającego przeciwko Bayernowi widzieliśmy już w 2022 roku w fazie grupowej (Barcelona przegrywała 0:2 i 0:3), więc to nie ma już aż takiej siły. A na pewno nie takiej jak Hansi Flick prowadzący Katalończyków przeciwko Bayernowi. To ten trener jako jak dotąd ostatni wygrał z Bayernem Ligę Mistrzów w 2020 roku, bijąc po drodze Barcelonę wspomniane 8:2.

Na temat rywalizacji przeciwko byłemu szkoleniowcowi wypowiedział się Joshua Kimmich. Mimo problemów, bo jak relacjonował niemiecki dziennik "BILD" podczas konferencji prasowej (organizowanej w hotelu "Sofitel" w Barcelonie) zgasło światło! Pomocnik był tym nielekko zaskoczony, ale po kilku chwilach półmroku wszystko wróciło do normy i można było kontynuować.

Kimmich z transferem do Barcelony? Tajemnicza wypowiedź Niemca

Kimmich nie miał wątpliwości jak określić fakt spotkania go po przeciwnej stronie barykady. - Na pewno dziwnie będzie grać przeciwko niemu. To wyjątkowy moment, zawsze jest wyjątkowy, gdy gra się przeciwko Barcelonie. W ciągu ostatnich kilku lat mierzyliśmy się z nimi kilka razy. Ponowne spotkanie z Hansim będzie interesujące i nie możemy się go doczekać - powiedział Kimmich.

Reprezentant Niemiec był niejednokrotnie łączony z transferem do Barcelony. Szczególnie że jego kontrakt z Bayernem wygasa wraz z końcem sezonu. Kimmich odniósł się do spekulacji i... wcale ich nie uciął. - W piłce nożnej nigdy nie można popełnić błędu, jakim jest wykluczanie różnych możliwości. Nie myślę o tym w tej chwili. Jednak w futbolu niczego nie da się wykluczyć - tajemniczo odpowiedział Niemiec. Mecz FC Barcelona - Bayern Monachium rozpocznie się w środę 23 października o 21:00.