Borussia Dortmund potrzebowała czterech minut w pierwszej połowie, by prowadzić 2:0 z Realem Madryt na Estadio Santiago Bernabeu. Piłkarze Realu schodzili na przerwę w akompaniamencie gwizdów, a potem rozpoczął się koncert jednego aktora. Vinicius Junior skompletował hat-tricka w 10 minut, a Real Madryt wygrał 5:2. Potwierdziło się to, że Real Madryt to Liga Mistrzów, a 0:2 to faktycznie niebezpieczny wynik w piłce nożnej.

