Tak Hiszpanie piszą o Bayernie. Wyczuli szansę dla Lewandowskiego i Barcelony

FC Barcelona przegrała ostatnich sześć meczów bezpośrednich z Bayernem Monachium, a jej ostatnie zwycięstwo przypada na 2015 rok (3:0) po golach Leo Messiego i Neymara. Później Katalończycy zaliczali spektakularne wpadki jak 2:8 w ćwierćfinale Ligi Mistrzów w 2020 roku oraz trzykrotne 0:3 od Bawarczyków. Teraz tę historię może zmienić trener Hansi Flick - triumfator Ligi Mistrzów z Bayernem i obecny szkoleniowiec Barcelony.

FC Barcelona - Bayern Monachium w Lidze Mistrzów. "Czarna bestia"

Hiszpanie używają terminu "bestia negra", czyli "czarna bestia" jako określenia osoby, czy rzeczy, której ktoś bardzo nie lubi lub kogoś lub czegoś z kim nie jest po drodze. Tak właśnie gazeta "Ultima Hora" określiła dla Barcelony Bayern, który w ostatnich latach stał się nemezis Katalończyków. Hiszpanie zwiastują jednak, że teraz Katalończycy mają najlepszy moment na przełamanie.

"Trener Barcelony Hansi Flick w najbliższą środę stanie twarzą w twarz z historią. Swoją osobistą historią jako byłego trenera Bayernu Monachium, a także historią Barcelony, która będzie próbowała pokonać swoją "czarną bestię"" - czytamy. "Na papierze nie ma bardziej niekorzystnego rywala niż Bayern" - przekonują dalej Hiszpanie.

Dalej nie brakuje podkreślenia, że Flick zbudował nową Barcelonę w zaledwie kilka miesięcy, a jego zespół na razie zachwyca. Nie brakuje także wzmianki, kto jest jednym z najważniejszych piłkarzy ekipy z Katalonii. "Robert Lewandowski z 14 golami w 12 oficjalnych meczach jest liderem" - czytamy o polskim napastniku. Hiszpanie bez wątpliwości piszą, że Lewandowski wyjedzie na Bayer w pierwszym składzie i będzie miał okazję zmierzyć się ze swoim byłym pracodawcą.

Wątek Flicka jest jeszcze kontynuowany. "Podopieczni Hansiego spotkają się z drużyną, która wyniosła niemieckiego trenera do sławy. Właśnie po jego odejściu, by objąć reprezentację Niemiec, rozpoczął się powolny upadek Bayernu" - czytamy dalej. "Zespół Flicka chce wykorzystać swój wspaniały moment, by wreszcie pokonać Bayern" - brzmi jedno z najważniejszych zdań.

Czy faktycznie rywalizacja Hansiego Flicka i Roberta Lewandowskiego z byłbym pracodawcą okaże się owocna, dowiemy się już w sobotę 23 października o 21:00. Wówczas rozbrzmi pierwszy gwizdek spotkania Barcelona - Bayern.