Hiszpanie reagują na to, co zrobiła Pajor w LM. "Syndrom Lewandowskiego"

Ewa Pajor i jej FC Barcelona zaliczyły bolesną porażkę 0:2 w pierwszej kolejce prestiżowej Ligi Mistrzyń. Reprezentantka Polski nie może zaliczyć tego meczu do udanych, bo już w pierwszej połowie nie strzeliła na pustą bramkę. Oczywiście nie umknęło to uwadze hiszpańskich mediów, ale dość niespodziewanie krytyka jest właściwie znikoma. Nie zabrakło za to porównań z Robertem Lewandowskim.

