Barcelona podjęła decyzję ws. Szczęsnego. Chodzi o Ligę Mistrzów

Wojciech Szczęsny dołączył do treningów z pierwszym zespołem FC Barcelony, a przed ostatnim weekendem został nawet oficjalnie zgłoszony do rozgrywek La Liga. Katalończycy rywalizują jeszcze w Lidze Mistrzów, a więc i tam musieli dodać 34-latka do składu. Teraz wiadomo już, że to zrobili.

Wojciech Szczęsny zarejestrowany w Lidze Mistrzów przez FC Barcelonę

Dziennikarz Victor Navarro z hiszpańskiego "COPE" zauważył, że od wtorku 8 października Wojciech Szczęsny widnieje już na oficjalnej liście zawodników zgłoszonych do rozgrywek Ligi Mistrzów. Ta dostępna jest na oficjalnej stronie UEFA. Potwierdził to również profil fcbarcelonacollection.net.

W składzie Barcelony widzimy 34-latka, który w prestiżowych rozgrywkach wystąpi z numerem 25 - takim samym jak w LaLiga. Bramkarz został wciągnięty na listę A, na której każdy klub może mieć wpisanych dwóch zdrowych bramkarzy. Z tej właśnie listy wykreślono kontuzjowanego Marca-Andre ter Stegena, a teraz widnieją na niej Szczęsny i Inaki Pena.

Nie jest więc wykluczone, że Szczęsny będzie rywalizował już w następnej kolejce fazy ligowej, gdzie Barcelona zagra prawdziwy hit z Bayernem Monachium. Starcie to zaplanowano na 23 października, a zespół Hansiego Flicka zagra wówczas przed własną publicznością. Do tej pory Szczęsny zaliczył 68 występów w Lidze Mistrzów.

Trzy dni wcześniej Barcelonę czeka domowy przez z Sevillą w LaLiga, a według medialnych doniesień właśnie to starcie będzie debiutem polskiego bramkarza w barwach nowego klubu.