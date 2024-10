Barcelona pokazała trening Szczęsnego. Te słowa mówią wszystko

Wojciech Szczęsny wrócił z piłkarskiej emerytury i trafił do FC Barcelony. Golkiper ma w tym sezonie zastąpić kontuzjowanego Marca-Andre ter Stegena. Największą tajemnicą była jednak forma byłego bramkarza reprezentacji Polski. Choć nie miał długiej przerwy od treningów, to pojawiło się pytanie, ile czasu będzie potrzebował na powrót do formy meczowej. Teraz Barcelona pokazała bramkarza w akcji.

