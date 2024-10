Lewandowski i spółka zachwycają Europę. Fakty mówią same za siebie

Robert Lewandowski od początku kadencji trenera Hansiego Flicka zyskał w FC Barcelonie drugie życie. Po niezbyt udanym zeszłym sezonie pozostało tylko wspomnienie. Teraz 36-latek znów imponuje formą. W 10 rozegranych do tej pory spotkaniach w LaLiga i Lidze Mistrzów zgromadził 9 bramek. Dwie dołożył we wtorek w wygranym 5:0 meczu z Young Boys Berno. Dobra postawa drużyny w ostatnich tygodniach to nie tylko zasługa Polaka, ale całego tercetu w ataku.

Lewandowski bije konkurencję. Atak Barcelony odjechał wszystkim

Fantastyczne liczby poza Lewandowskim notują także dwaj skrzydłowi - Raphinha i Lamine Yamal. Ten pierwszy jest jednym z najpoważniejszych konkurentów polskiego napastnika w klasyfikacji strzelców LaLiga. W tych rozgrywkach zdobył pięć bramek, a jedną dorzucił także w Lidze Mistrzów we wspomnianym wcześniej spotkaniu z Young Boys. Zaledwie jednego gola mniej ma natomiast Yamal, który trafił cztery razy w lidze i raz w Champions League w przegranym 1:2 meczu z AS Monaco.

Tym sposobem cała ofensywna formacja FC Barcelony w sumie strzeliła w tym sezonie aż 20 goli. Jak podała oficjalna strona klubu, takim wynikiem nie może pochwalić się żadna inna drużyna w Europie. Na ten moment trio Lewandowski - Raphinha - Yamal wręcz dystansuje konkurencję. Drugie w tym zestawieniu tercety Borussii Dortmund i Bayernu Monachium mają do niego pięć goli starty. Zarówno Karim Adeyemi, Jamie Gittens i Serhou Guirassy, jak i Harry Kane, Jamal Musiala i Serge Gnabry łącznie zdobyli dla swoich klubów po 15 bramek.

Kolejne miejsca, tuż za podium zajmują ekipy z Anglii. Po 14 goli uzbierały ofensywne trójki Liverpoolu (Mohamed Salah, Darwin Nunez i Luis Diaz) i Chelsea (Nicolas Jackson, Cole Palmer, Noni Madueke). Ostatni z tych klubów może poprawić ten wynik już w czwartek wieczorem. O godz. 21:00 rozpocznie spotkanie z belgijskim Gentem w ramach fazy ligowej Ligi Konferencji Europy.

Najskuteczniejsze tercety napastników w Europie (stan na 3 października):