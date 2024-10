Borussia ma nową gwiazdę. "Przywołał wspomnienia o Lewandowskim"

Borussia Dortmund zanotowała kapitalny start w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Zespół prowadzony przez Nuriego Sahina rozpoczął zmagania od zwycięstwa 3:0 z Club Brugge. We wtorek Borussia urządziła prawdziwą kanonadę na Signal Iduna Park, gdzie wygrała aż 7:1 z Celtikiem. Absolutnym bohaterem okazał się Karim Adeyemi, który strzelił klasycznego hat-tricka w pierwszej połowie. Niemiec potrzebował do tego 31 minut. - Co stoi za tak świetnym występem? W poniedziałek moja żona zrobiła brokuły, może to - mówił Adeyemi w rozmowach z niemieckimi dziennikarzami po meczu.

Przy okazji meczu w Lidze Mistrzów kibice Borussii Dortmund postanowili pokazać specjalną oprawę z napisem "UEFA MAFIA. Nie interesuje was sport - interesują was tylko pieniądze". W ten sposób fani pokazali swoje niezadowolenie w związku z reformą rozgrywek. "Reforma kontrowersje wzbudza już od jakiegoś czasu. Głównym jej założeniem było zwiększenie liczby uczestników do 36, a także odejście od rozgrywania fazy grupowej. Zdaniem wielu kibiców nowy format wcale nie miał uatrakcyjnić Ligi Mistrzów" - pisaliśmy na Sport.pl.

Na stronie nein-zur-cl-reform.de pojawił się apel do UEFA, by organizacja wycofała się z reformy. "Oprócz zwiększonego obciążenia dla zawodników i kibiców, będzie temu towarzyszył w szczególności wzrost przychodów, co skonsoliduje istniejące struktury w europejskiej piłce i pogłębi nierównowagę w ligach krajowych. Wzywamy osoby odpowiedzialne do opracowania zrównoważonych rozwiązań dla europejskiej piłki nożnej jako całości, aby zapewnić uczciwe i ekscytujące rozgrywki" - czytamy.

"Przywołał wspomnienia o Lewandowskim". Piłkarz BVB szczególnie zachwycił

Niemieckie media jednak nie skupiają się wyłącznie na banerach na meczu Borussii, ale też chwalą piłkarzy z zespołu Sahina. Jeden z nich, nie licząc Adeyemiego, szczególnie zachwycił. Mowa o Serhou Guirassym. "Mocny debiut nowego zawodnika w Lidze Mistrzów. Guirassy był bardzo zwinny, dobrze grał i strzelił dwa gole. Odegrał decydującą rolę przy golu na 2:1 dzięki świetnemu podaniu do Juliana Brandta. Widzom przypomniał się Robert Lewandowski, a Guirassy przywołał wspomnienia o Polaku" - pisze portal sport1.de.

Lewandowski grał w barwach Borussii Dortmund w latach 2010-2014. W tym czasie zagrał w 187 meczach, w których strzelił 103 gole i zanotował 42 asysty. Jego najlepszy występ w Lidze Mistrzów w koszulce BVB to cztery gole strzelone Realowi Madryt w sezonie 12/13 na Signal Iduna Park. Lewandowski jest 12. najlepszym strzelcem w historii Borussii. Spośród obcokrajowców więcej goli od niego ma tylko Pierre-Emerick Aubameyang z Gabonu (141) oraz Stephane Chapuisat ze Szwajcarii (123).

Guirassy trafił do Borussii Dortmund latem br. za 18 mln euro z Vfb Stuttgart. Gwinejski napastnik miał za sobą kapitalny sezon w Stuttgarcie, gdzie strzelił 28 goli w Bundeslidze i przegrał w klasyfikacji strzelców tylko z Harrym Kane'em z Bayernu Monachium. Do tej pory Guirassy strzelił sześć goli i zanotował jedną asystę w pięciu meczach Borussii Dortmund w tym sezonie.

Borussia Dortmund zagra jeszcze w fazie ligowej Ligi Mistrzów z Realem Madryt (22.10), Sturmem Graz (05.11), Dinamem Zagrzeb (27.11), Barceloną (11.10), Bologną (11.01.2025) oraz Szachtarem Donieck (29.01.2025).