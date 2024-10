Łukasz Skorupski i Kacper Urbański - obaj polscy piłkarze znaleźli się w wyjściowej jedenastce Bolonii w jej drugim meczu w Lidze Mistrzów. A włoski klub stanął przed nie lada wyzwaniem. Udał się na wyjazd na słynne Anfield, by sprawić niespodziankę przeciwko Liverpoolowi. Rywal okazał się jednak za mocny.

Urbański próbował, ale to nie wystarczyło. Bologna pokonana na Anfield

Niewiele brakowało, by już na samym początku spotkania Bologna sensacyjnie wyszła na prowadzenie. Po dziewięciu minutach Thijs Dallinga trafił nawet do bramki, ale dał się złapać na spalonym. To tylko podrażniło piłkarzy Liverpoolu. Po dwóch minutach odpowiedzieli bezwzględnie. Po składnej akcji piłkę przed polem karnym dostał Darwin Nunez, wypatrzył na skrzydle Mohameda Salaha, a Egipcjanin szybko posłał centrę pod bramkę. Tam znakomicie odnalazł się Alexis Mac Allister i jednym dotknięciem pokonał Łukasza Skorupskiego.

Liverpool zaczął wyraźnie dominować. Chwilę później piłka znów znalazła się w siatce za sprawą Nuneza, ale sędzia odgwizdał spalonego. Zaraz po tym groźny strzał z woleja oddał Szoboszlai, ale minimalnie chybił. Z czasem mecz stawał się co raz bardziej wyrównany i do sytuacji zaczęli dochodzić goście. Dwie świetne okazje miał Dan Ndoye, ale najpierw trafił w poprzeczkę, a potem w słupek. Z dobrej strony pokazał się także bardzo aktywny tego wieczora Kacper Urbański. Mocno uderzył z 12 metrów, ale jego strzał obronił Alisson. Dzięki tej interwencji prowadzenie 1:0 utrzymało się do końca pierwszej połowy.

Salah załatwił sprawę. Piękny gol i zwycięstwo Liverpoolu

Po zmianie stron Bologna dalej szukała wyrównania. Blisko był Riccardo Orsolini, ale jego strzał z ostrego kąta odbił Alisson. Po chwili drugą szansę miał Kacper Urbański dostał piłkę przed polem karnym i miał mnóstwo miejsca, by strzelić z dystansu. Niestety za bardzo się odchylił i huknął nad poprzeczką. Mimo dobrej postawy w 61. minucie Polak opuścił boisko, a jego miejsce zajął Michel Aebicher.

Liverpool również potrafił stworzyć zagrożenie. W 63. minucie nieznacznie pomylił się Mohamed Salah. Uderzał minimalnie obok słupka. Dobrze w bramce spisywał się też Łukasz Skoruspki, który najpierw wygarnął piłkę spod nóg Luisa Diaza, a później przytomnie wyszedł przed pole karne, wygrał pojedynek biegowy z Salahem i wybił futbolówkę. Niestety w 74. minucie był już bezradny. Po indywidualnej akcji w pole karne wpadł Salah i przepięknie uderzył w samo okienko. Tym sposobem w efektownym stylu ustalił wynik na 2:0.

Liverpool 2:0 Bologna