Tak wygląda tabela Ligi Mistrzów po tym, co się stało w meczach Bayernu i Realu

36 meczów rozegrano już w nowej edycji Ligi Mistrzów. Za nami druga kolejka fazy ligowej, w której wszystkie drużyny zbierają punkty do jednej wspólnej tabeli. To na jej podstawie po ośmiu kolejkach wyłonieni zostaną uczestnicy fazy pucharowej. Osiem pierwszych zespołów awansuje bezpośrednio do 1/8 finału, drużyny z miejsc od 9 do 24 zagrają w barażach, a pozostałe odpadną. Jak sytuacja przedstawia się na ten moment?

Borussia Dortmund nadal liderem Ligi Mistrzów. Zaskakujący wicelider

Po wtorkowych meczach na prowadzenie wysunęła się Borussia Dortmund. Dzięki spektakularnemu zwycięstwu 7:1 z Celtikiem nie tylko miała komplet zwycięstw, lecz także imponujący bilans bramkowy 10:1. Poza nią sześć punktów miały jeszcze dwie drużyny - Brest oraz Bayer Leverkusen, które uzupełniały podium. W środę odbyło się jednak kolejnych dziewięć spotkań, więc musiało dojść do przetasowań.

W czołowej trójce doszło do tylko jednej. Na trzecie miejsce awansowała Benfica Lizbona. Portugalczycy rozgromili Atletico Madryt aż 4:0 i dzięki większej liczbie strzelonych goli zepchnęli Bayer na czwartą pozycję. Komplet punktów ma na koncie mają jeszcze trzy drużyny z miejsc 5-7, czyli Liverpool, Aston Villa i Juventus. Pierwszą ósemkę zamyka Manchester City, który plasuje się najwyżej spośród zespołów, które wywalczyły cztery punkty.

Tak wygląda tabela Ligi Mistrzów. Barcelona, Bayern i Real daleko

A w sumie takich drużyn jest siedem. Poza City mowa tu o: Interze Mediolan, Sparcie Praga, Atalancie, Sportingu, Arsenalu i AS Monaco, które plasują się na miejscach od 9. do 15. Niespodziewanie nisko, bo na 16. miejscu jest za to lider po pierwszej serii gier Bayern Monachium, który przegrał 0:1 z Aston Villą. Tuż za nim plasuje się FC Barcelona i Real Madryt (trzy punkty). Ten ostatni również niespodziewanie przegrał z OSC Lille 0:1. Jak na razie ostatnie miejsce dające przepustkę do baraży (24.) z zaledwie jednym punktem zajmuje PSV.

Spory ścisk panuje także na dole tabeli. Jak na razie bez punktów pozostaje aż siedem drużyn. Najbardziej dziwi obecność w tym gronie AC Milanu, który jest 32. Niżej plasuje się tylko Crvena zvezda, RB Salzburg, Slovan Bratysława i Young Boys Berno.

Tabela fazy ligowej Ligi Mistrzów po II kolejce: