Lewandowski dołączył do Ronaldo na samym szczycie. Co za wyczyn!

Dwiema bramkami przeciwko Young Boys Berno (5:0) Robert Lewandowski dołączył pod dwoma aspektami do Cristiano Ronaldo, a w jednym go nawet przebił. Kapitan reprezentacji Polski m.in. został drugim zawodnikiem w historii Ligi Mistrzów, który zdobył 50 lub więcej bramek po ukończeniu 30. roku życia. Wcześniej dokonał tego Portugalczyk. A to dopiero jeden z trzech rekordów, w których pojawiają się nazwiska obu piłkarzy.

