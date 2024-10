Ancelotti przekazał, kiedy Mbappe będzie gotowy do gry. Wielkie zaskoczenie

Po latach sagi związanej z transferem Kyliana Mbappe do Realu Madryt francuski gwiazdor w końcu zawitał na Santiago Bernabeu. W tym sezonie rozegrał już dziewięć spotkań, w których siedmiokrotnie wpisał się na listę strzelców. Co więcej, do siatki trafiał w czterech meczach z rzędu: przeciwko Realowi Sociedad, VfB Stuttgart, Espanyolowi i Deportivo Alaves. Byłego piłkarza PSG nie oglądaliśmy jednak w derbach Madrytu z Atletico.

REKLAMA

Zobacz wideo Szeremeta z kolejnymi nagrodami. "Nie będę musiała się bać, co będzie za ileś lat"

Co z urazem Mbappe? Słowa Ancelottiego rozwiewają wszelkie wątpliwości

Wszystko przez kontuzję ścięgna udowego, z którą zmagał się w ostatnich dniach. Wyglądało na to, że Francuz będzie pauzował przez kilka tygodni. Dzięki temu szansę na odskoczenie w klasyfikacji strzelców La Liga miał Robert Lewandowski. Na ten moment Polak z siedmioma golami jest liderem w tym zestawieniu. Mabppe z dwoma bramkami mniej plasuje się na czwartej pozycji. Czy uraz Francuza jest na tyle groźny, że wykluczy go z kolejnych spotkań?

Głos w tej sprawie podczas konferencji prasowej przed spotkaniem drugiej kolejki Ligi Mistrzów przeciwko Lille zabrał Carlo Ancelotti. Jego słowa nie pozostawiają żadnych złudzeń. Rekonwalescencja Mbappe przebiegła znacznie sprawniej, niż myślano. - Dobrze się zregenerował. Chciał tu z nami przylecieć i zagrać. Jeśli nie będzie ryzyka, to zagra od początku - zdradził włoski trener. Mbappe znalazł się w kadrze meczowej, trenował z drużyną we wtorek. W takiej sytuacji wiele wskazuje na to, że pojawi się w wyjściowej jedenastce na środowe starcie z francuską ekipą. Czerwonym światłem mogą okazać się jednak wątpliwości klubowych lekarzy.

Oznacza to, że Lewandowski nadal musi pozostać w optymalnej formie strzeleckiej, aby utrzymać się na fotelu lidera króla strzelców hiszpańskiej ligi. W spotkaniu z Young Boys Berno Polak strzelił dwa gole, które były jego pierwszymi w nowej edycji Ligi Mistrzów. Jaki plan ma zaś drużyna Ancelottiego na stracie z Lille, które na własnym stadionie w europejskich pucharach wygrało siedem z ostatnich ośmiu meczów?

- Llle to wielki klub. W ostatnich latach wychowano tu wielu zawodników na wysokim poziomie. Przyjechaliśmy tu po punkty, bo one liczą się w nowym formacie Ligi Mistrzów. Lille jest dobrym zespołem z wieloma młodymi zawodnikami. Nie boją się grać piłką - mówił. Pierwszy gwizdek wybrzmi o godz. 21:00.