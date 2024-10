Lewandowski wypalił wprost ws. transferu Szczęsnego. Trafił w samo sedno!

Robert Lewandowski zdobył dwie bramki w wygranym przez FC Barcelonę meczu z Young Boys Berno w drugiej kolejce Ligi Mistrzów. "Barcelona pokonała Young Boys 5:0 i dopuściła ich zaledwie do jednego celnego strzału. Siedzący na trybunach Wojciech Szczęsny zmęczył się więc tak samo, jak stojący w bramce Inaki Pena" - pisał po tym spotkaniu Dawid Szymczak ze Sport.pl.

Robert Lewandowski podsumował mecz FC Barcelony w Lidze Mistrzów. Tak odpowiedział na pytanie o Wojciecha Szczęsnego

To była ważna wygrana dla drużyny Hansiego Flicka, gdyż w pierwszej kolejce Ligi Mistrzów przegrała 1:2 z AS Monaco. - Od pierwszej minuty wiedzieliśmy, co chcemy grać. Szybko zdobyliśmy bramkę. Potem był przestój, ale kolejne bramki przed przerwą dały nam pewność siebie - powiedział o tym meczu Robert Lewandowski w rozmowie z Canal+ Sport cytowany przez "Przegląd Sportowy" Onet.

- Kontrolowaliśmy spotkanie i wiedzieliśmy, że musimy być cierpliwi. W takim meczu, gdzie drużyna przeciwna gra tak głęboko, trzeba być cierpliwym. Chciałoby się zejść po piłkę, ale dziś to było zadanie dla pomocników. Stwarzaliśmy wiele sytuacji, byliśmy groźni, więc zrealizowaliśmy cały plan - podkreślił.

- Pierwszy raz w karierze grałem czwartek-niedziela-środa-sobota-wtorek. Takiego armagedonu jeszcze nie miałem. Daliśmy radę w tym czasie, choć bywało ciężko. Teraz mamy cztery dni do meczu, mamy czas, żeby odpocząć - tak napastnik powiedział o ogromnym natężeniu spotkań w tym sezonie.

Oczywiste było, że w trakcie rozmowy pojawi się także wątek Wojciecha Szczęsnego, który w środę ma zostać oficjalnie ogłoszony jako nowy piłkarz FC Barcelony.

- Jeszcze Wojtek nie jest oficjalnie zaprezentowany, więc na razie nie ma o czym mówić. Ja z Wojtkiem nie rozmawiam. Nie mam, o czym z nim rozmawiać - mówił z uśmiechem Lewandowski. W trakcie meczu z Young Boys Berno kamery pokazały, jak bramkarz z wysokości trybun oglądał swoich nowych kolegów.

Przed przerwą na mecze reprezentacji FC Barcelona rozegra jeszcze jeden mecz. W niedzielę 6 października o godz. 16:15 zmierzy się na wyjeździe z Deportivo Alaves. Relację z tego spotkania będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.