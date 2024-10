Jest decyzja ws. Zielińskiego w Lidze Mistrzów! Trener odkrył karty

Piotr Zieliński po przenosinach do Interu Mediolan musi walczyć o miejsce w podstawowym składzie. Jak na razie reprezentant Polski w nowych barwach wyszedł od pierwszej minuty w tylko jednym meczu o stawkę. Działo się to przed dwoma tygodniami w pierwszej kolejce Ligi Mistrzów z Manchesterem City (0:0). Teraz pojawiły się spore nadzieje, że stanie się tak po raz drugi.

Zieliński nareszcie się doczekał. Inter Mediolan podał skład na Ligę Mistrzów. Doskonałe wieści

W rozgrywkach Serie A pomocnik jak na razie wchodził jedynie z ławki rezerwowych. Tak było w starciach z Monzą (1:1) i Milanem (1:2). Wówczas dostawał odpowiednio 34 i 16 minut. W ostatnią sobotę zagrał natomiast tylko pięć w starciu z Udinese (3:2). Mimo to włoskie media typowały, że tym razem dla Zielińskiego znajdzie się miejsce. W przewidywanej jedenastce portalu inter-news.it zajął ustawiono go w środku pola obok Frattesiego i Calhanoglu zamiast Henrikha Mkhitarjana, na którego do tej pory konsekwentnie stawiał trener Inzaghi.

Dziennikarze nieco pomylili się w swoich przewidywaniach. Inter Mediolan właśnie opublikował w mediach społecznościowych skład na spotkanie z Crveną zvezdą i Polak rzeczywiście zagra od pierwszej minuty. W bramce zobaczymy Yanna Sommera, w obronie trio: Pavard, de Vrij, Bastoni, a na wahadłach zagrają Carlos Augusto i Dumfries. Środek pola oprócz Zielińskiego stworzą zaś wspomniany Calhangolu i Mkhitarjan. Miejsce w składzie stracił z kolei Frattesi. W ataku wybiegną natomiast Mehdi Taremi i Marko Arnautović.

Mecz Interu Mediolan w ramach drugiej kolejki Ligi Mistrzów UEFA odbędzie się we wtorek 1 października na stadionie San Siro. Rywalem będzie mistrz Serbii Crvena zvezda Belgrad, która na inaugurację przegrała z Benfiką Lizbona 1:2. Początek spotkania o godz. 21:00.

Skład Interu Mediolan: