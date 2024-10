Jest i on! Kamera przyłapała Szczęsnego

FC Barcelona rozpoczęła fazę ligową Ligi Mistrzów od całkiem sporego falstartu. Zespół prowadzony przez Hansiego Flicka przegrał 1:2 z AS Monaco, co sprawia, że margines błędu dla Barcelony, jeżeli chodzi o zakończenie fazy ligowej na miejscach 1-8, znacznie się zmniejszył. W sobotnim ligowym spotkaniu z Osasuną przegranym 2:4, Flick postanowił dokonać kilku rotacji, co dawało jasno do zrozumienia, że mecz z Young Boys może być dla Barcelony kluczowy.

22 września br. w trakcie ligowego meczu z Villarrealem (5:1) poważnej kontuzji doznał Marc-Andre ter Stegen, co sprawiło, że jedynym zdrowym bramkarzem w kadrze Barcelony był Inaki Pena. I to właśnie ten bramkarz stanął między słupkami w bramce Barcelony we wtorkowym spotkaniu z drużyną ze Szwajcarii. Ter Stegen prawdopodobnie już nie zagra w tym sezonie, więc Barcelona była zmuszona szukać nowego bramkarza na zasadzie transferu medycznego.

Jak dobrze wiemy od kilku dni, wybór klubu padł na Wojciecha Szczęsnego, który co prawda zakończył karierę 27 sierpnia, ale postanowił zmienić swoje plany w obliczu kontuzji Ter Stegena. - Mam nadzieję, że Marc wkrótce wyzdrowieje, jest dobrym przyjacielem i świetnym bramkarzem, życzę mu wszystkiego najlepszego. To jedyna rzecz, którą mogę skomentować - komentował Szczęsny, cytowany przez dziennik "Mundo Deportivo".

Szczęsny przyłapany na meczu Barcelony. Wieści się potwierdziły

Media w Polsce i Hiszpanii podawały w ostatnich dniach, że Szczęsny pojawi się na stadionie Estadi Olimpic Lluis Companys na wzgórzu Montjuic w trakcie spotkania z Young Boys. Te informacje finalnie się potwierdziły. Podczas spotkania Barcelony z Young Boys realizator transmisji uchwycił Szczęsnego, który siedział na trybunach i oglądał w akcji swoich przyszłych kolegów z zespołu, w tym oczywiście Roberta Lewandowskiego.

W poniedziałek przed południem Szczęsny przyleciał prywatnym samolotem z Malagi do Barcelony, a potem udał się do klubowego ośrodka treningowego, by przejść część testów medycznych. Reszta testów odbyła się w jednym ze szpitali w Barcelonie. W poniedziałkowe popołudnie media w Hiszpanii podały, że Szczęsny bez problemu przeszedł testy, więc nic nie stało na przeszkodzie, by dopełnić formalności i ogłosić transfer Polaka.

Z najnowszych informacji wynika, że oficjalny komunikat Barcelony ws. Szczęsnego pojawi się w środę przed południem. Wtedy też ma dojść do podpisania kontraktu ze Szczęsnym, który będzie ważny tylko do końca sezonu. Szczęsny ma występować w barwach Barcelony z numerem 25, ponieważ pozostałe numery, z którymi mogą występować bramkarze - 1 i 13 - są zajęte odpowiednio przez Marca-Andre ter Stegena oraz Inakiego Penę.

Kiedy może dojść do oficjalnego debiutu Szczęsnego w barwach Barcelony? Najbardziej prawdopodobne wydaje się, że dojdzie do tego w meczu z Sevillą, który odbędzie się 20 października, a więc tuż po październikowej przerwie na mecze reprezentacji.

Relacje tekstowe na żywo z meczów Barcelony z udziałem Wojciecha Szczęsnego oraz Roberta Lewandowskiego w Sport.pl, a także w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.