Lewandowski długo na niego czekał. Wielki powrót stał się faktem

21 kwietnia bieżącego roku i przegrany 2:3 mecz z Realem Madryt. Wtedy Frenkie de Jong ostatni raz pojawił się na boisku w koszulce FC Barcelony. Holenderski pomocnik nabawił się wtedy kontuzji kostki, której nie wyleczył przed Euro 2024, nie zagrał na turnieju w Niemczech i przegapił okres przygotowawczy w klubie przed sezonem 2024/2025. Długo nie było wiadomo, kiedy ostatecznie De Jong wróci do gry, ale w ostatnich dniach wrócił do treningów z drużyną.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki o hejcie: Słowa bolą, ale nie tych mizernych lamusów w Internecie

Frenkie de Jong wrócił do kadry FC Barcelony na mecz Ligi Mistrzów

Doskonałą wiadomością dla kibiców FC Barcelony jest fakt, że Frenkie de Jong znalazł się w kadrze na wtorkowy mecz w Lidze Mistrzów z Yong Boys Berno. Z kontuzjowanych obecnie zawodników jest to jedyny powrót na listę, a po przerwie na kadry do gry dostępnie powinni być także Gavi i Fermin Lopez.

- Powrót Frenkiego do zespołu to coś bardzo ważnego. Wielu zawodników było kontuzjowanych, a po październiku odzyskamy trzech z nich. Cieszymy się, kiedy wracają. Dobrze, że Frenkie wróci do zespołu, aby pomóc młodszym zawodnikom. Jeśli będzie okazja, może zagra 45, 20 czy 10 minut - mówił na poniedziałkowej konferencji prasowej Hansi Flick.

Ta wiadomość na pewno ucieszyła również Roberta Lewandowskiego. Nigdy nie było tajemnicą, że obaj panowie i ich rodziny bardzo się lubią. Polak i Holender występowali także we wspólnych materiałach przygotowanych przez FC Barcelonę. Było tak m.in. przy okazji zabawy, w której otrzymywali pytania, a następnie musieli umieścić swoje odpowiedzi na tablicach tak, by nie widział tego partner. A na koniec musieli zgadywać, co napisał kolega.

Początek spotkania FC Barcelony z Young Boys Berno we wtorkowy wieczór o godz. 21:00. Dla piłkarzy ze stolicy Katalonii to o tyle ważny mecz, że muszą odreagować po porażce 1:2 z AS Monaco w pierwszej kolejce Ligi Mistrzów. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z meczu na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.