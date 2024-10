Liga Mistrzów. Kiedy gra Barcelona? Gdzie oglądać mecz z Young Boys? [TRANSMISJA]

Choć pierwsza ligowa porażka przydarzyła się Barcelonie dopiero w minionej kolejce La Liga (2:4 z Osasuną), to nie była to ich premierowa wpadka w tym sezonie. Katalończycy słabo rozpoczęli rozgrywki Ligi Mistrzów. Ich forma wskazywała, że to oni byli faworytem starcia z AS Monaco, nawet jeżeli grali na wyjeździe. Jednak zespół z Księstwa absolutnie nie miał zamiaru się poddawać, a w dodatku pomogła im szybka czerwona kartka dla Erica Garcii (10. minuta).

FC Barcelona poszuka podwójnej rehabilitacji

W efekcie to Monakijczycy wygrali 2:1 (dla Barcelony strzelił Lamine Yamal) i zafundowali Barcelonie zimny prysznic już na dzień dobry. Katalończycy mają więc sporo do udowodnienia, szczególnie będąc świeżo po wspomnianej ligowej porażce z Osasuną, nawet jeżeli grali z nią w dość nietypowym składzie. Zdaniem katalońskich mediów czas na eksperymenty się skończył i przeciwko Young Boys ponownie od pierwszej minuty zagrają Yamal, Raphinha czy Marc Casado.

Liga Mistrzów. Young Boys w sporym kryzysie. Przełamią się w Katalonii?

Co się tyczy Young Boys, szwajcarski zespół też w pierwszej kolejce nie miał lekko. Nawet grając u siebie, nie byli faworytem starcia z angielską Aston Villą, ale mogli mieć nadzieję na wywalczenie korzystnego wyniku. Tymczasem Wyspiarze skutecznie wybili im z głowy jakiekolwiek punkty trzema trafieniami. Do tego zespół z Berna słabiutko radzi sobie w lidze szwajcarskiej, gdzie po ośmiu kolejkach ma tylko sześć punktów i zajmuje przedostatnie, jedenaste miejsce w tabeli. Trawi go więc kryzys, a w Katalonii z pewnością niełatwo będzie się przełamać. Niemniej Barcelonie nie wolno ich absolutnie zlekceważyć.

Jeżeli chodzi o pozostałe wtorkowe (1 października) mecze w Lidze Mistrzów, za hit bez wątpienia należy uznać starcie wicemistrza Anglii Arsenalu z mistrzem Francji PSG. Londyńczycy zaczęli Ligę Mistrzów od wyjazdowego remisu 0:0 z Atalantą, a paryżanie wyszarpali w ostatnich minutach triumf nad Gironą 1:0. Ciekawie powinno być także w Leverkusen, gdzie po rozbiciu Feyenoordu aż 4:0, Bayer będzie chciał kontynuować podążanie ścieżką zwycięstw w starciu z Milanem (zaczęli porażką 1:3 z Liverpoolem).

Liga Mistrzów. O której dziś mecz FC Barcelona - Young Boys? Gdzie oglądać Ligę Mistrzów? [TRANSMISJA, RELACJA NA ŻYWO, WYNIK]

Mecz FC Barcelona - Young Boys Berno w drugiej kolejce fazy Ligi Mistrzów rozpocznie się we wtorek 1 października o 21:00 a Estadi Olimpic Lluis Companys w Barcelonie. Transmisja z tego meczu dostępna będzie na Canal+ Extra 2 oraz w Internecie na Canal+ Online po wykupieniu odpowiedniego pakietu. Zachęcamy również do śledzenia relacji tekstowej i wyniku na stronie Sport.pl, oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Pełna lista meczów Ligi Mistrzów we wtorek 1 października: