Partnerka gwiazdy Borussii zobaczyła, co wrzuciła do sieci. Od razu usunęła

Mariana David to brazylijska modelka i dziewczyna nowej gwiazdy Borussii Dortmund - Yana Couto. W środę jej chłopak miał okazję zadebiutować w Lidze Mistrzów, więc ta postanowiła go wesprzeć. W mediach społecznościowych dała znać, że pamięta i kibicuje mu przed ekranem. Niestety zaliczyła przy tym kompromitującą wpadkę. Kibice od razu to wyłapali, a modelka ze wstydu szybko usunęła post.

