Ter Stegen ogłasza po meczu Barcelony. Słowa poszły w świat

FC Barcelona przegrała pierwszy mecz za kadencji Hansiego Flicka. W czwartek Katalończycy przegrali z AS Monaco 1:2 w pierwszej kolejce Ligi Mistrzów. W 16. minucie bramkę dla gospodarzy zdobył Maghnes Akliouche i chociaż przed przerwą wyrównał Lamine Yamal, to w drugiej połowie decydującego gola strzelił George Ilenikhena.

To, co najważniejsze w tym spotkaniu, wydarzyło się jednak w 10. minucie. To wtedy Marc-Andre ter Stegen źle podał do Erica Garcii. Zza pleców Hiszpana wyskoczył zawodnik Monaco, a Garcia, chcąc naprawić błąd kolegi, sfaulował przeciwnika.

Za przewinienie Garcia wyleciał z boiska, utrudniając Barcelonie zadanie. Ale nie był to jedyny błąd ter Stegena w tym spotkaniu. Komentatorzy Canal+ zauważyli, że przy drugim golu dla gospodarzy Niemiec zdecydowanie za wcześnie położył się na murawie.

Ter Stegen skomentował porażkę Barcelony

Zaraz po meczu ter Stegen stanął przed kamerą Movistar, gdzie wytłumaczył to, co wydarzyło się w 10. minucie. - Nie rozumiałem Erica. Współczuję mu, bo wiem, że ta sytuacja go dotknęła. Nie powinno się nam to zdarzyć, ale taka jest piłka - powiedział Niemiec.

- Mimo to udało nam się podnieść, chcieliśmy zdobyć chociaż punkt. Ostatecznie jednak przegraliśmy jedną bramką i nie jest nam z tym dobrze. Staraliśmy się zamykać strefy i długo broniliśmy się naprawdę dobrze, nie pozwalając rywalom na wiele - dodał.

- Naszym celem było zwycięstwo i musimy je odnieść jak najszybciej. Już w następnej kolejce będziemy chcieli odrobić straty. Na razie jednak koncentrujemy się na ligowym meczu z Villarrealem - podsumował ter Stegen.

W następnych kolejkach Ligi Mistrzów Barcelona zagra kolejno z Young Boys, Bayernem Monachium, Brestem, Borussią Dortmund, Benficą i Atalantą. Mecz ze Szwajcarami 1 października o 21:00 w Barcelonie.