Oto co zrobił bramkarz Arsenalu przy rzucie karnym. "Jak kiedyś Szczęsny"

Od wtorku trwa pierwsza kolejka nowego formatu Ligi Mistrzów. Inauguracyjne spotkanie fazy ligowej dwa dni później rozegrał Arsenal. Zespół Mikela Artety zmierzył się z ostatnimi triumfatorami Ligi Europy, czyli Atalantą Bergamo. Niestety znów mecz tylko na ławce rezerwowych zaczął Jakub Kwior, którego miejsce na lewej stronie defensywy zajmuje Jurrien Timber, a w kolejce czekają także Ołeksandr Zinczenko czy Takehiro Tomiyasu.

Kosmiczna interwencja w Lidze Mistrzów. Ta obrona przejdzie do historii

Pierwszy gwizdek wybrzmiał na włoskim stadionie o godz. 21:00. W pierwszej połowie obie ekipy nie zdołały umieścić piłki w siatce. Na początku drugiej części gry wydawało się, że lada moment tej sztuki dokonają gospodarze, dla których sędzia podyktował rzut karny.

Piłkę na jedenastym metrze od bramki ustawił Mateo Retegui. 25-latek wziął rozbieg, po czym mocno uderzył w lewy dolny róg. Jego intencje kapitalnie wyczuł David Raya! Hiszpan w odpowiednim tempie rzucił się w swoją prawą stronę i odbił futbolówkę przed siebie. Czy to koniec całej akcji? Nic bardziej mylnego!

Ta znów wróciła do piłkarza Atalanty, który próbował instynktownie dobić ją z główki do teoretycznie pustej siatki. Tymczasem Raya w ułamkach sekund zdążył wstać z kolan i popisać się kolejną interwencją. Jego obrona przejdzie do historii Ligi Mistrzów. - To, co zrobił, to było mistrzostwo świata! - zachwycali się komentatorzy Canal+ Sport.

"Raya jak kiedyś Szczęsny w meczu z Liverpoolem. Co za kocik" - napisał komentator Viaplay Piotr Domagała na X. "RAYA! Rewelacyjna podwójna obrona rzutu karnego. Wow!" - dodał Piers Morgan. Trudno dziwić się takim opiniom ekspertów. Hiszpański golkiper naprawdę dokonał czegoś wielkiego.

Na ten moment Arsenal wciąż bezbramkowo remisuje z Atalantą.