Lamine Yamal jest kosmitą. To, co zrobił, zasługuje na podziw

FC Barcelona kapitalnie rozpoczęła sezon - pięć zwycięstw w pięciu kolejkach La Liga. Niewątpliwie duża w tym zasługa Lamine'a Yamala - zdobył trzy bramki i aż cztery asysty. Nic więc dziwnego, że chwalą go media na całym świecie. Mówi się, że to talent na miarę Leo Messiego czy Cristiano Ronaldo. I Hiszpan zamierza udowodnić, że tak faktycznie jest. Bije kolejne rekordy, a w czwartkowy wieczór przeszedł do historii po raz kolejny.

Lamine Yamal strzela pierwszego gola w Lidze Mistrzów. Drugi najmłodszy strzelec w historii

Tego dnia FC Barcelona mierzyła się AS Monaco. Już w 10. minucie koszmarny błąd popełnił Eric Garcia i sfaulował rywala, po czym zobaczył czerwoną kartkę. Francuska ekipa szybko wykorzystała grę w przewadze i wyszła na prowadzenie. Katalończycy nie zwlekali jednak długo z odpowiedzią i mimo potężnego osłabienia wyrównali.

A kto zdobył tę bramkę? Oczywiście znakomity Yamal. Dostał piłkę na prawym skrzydle, ograł jednego z rywali, zszedł do środka, a następnie uderzył precyzyjnie w bliższy róg. Bramkarz nie miał możliwości tego obronić. Dzięki temu Hiszpan nie tylko nieco wyrównał szanse w spotkaniu, ale i zapisał się na kartach historii.

Był to bowiem jego pierwszy gol w Lidze Mistrzów. Dotychczas mógł pochwalić się dwoma asystami, które zdobył w 10 meczach. Co więcej, Hiszpan został drugim najmłodszym zdobywcą gola w tych rozgrywkach - 17 lat i 68 dni. Uległ liderowi zestawienia o zaledwie 28 dni. A kto jest pierwszy na tej liście? Kolega klubowy Yamala, Ansu Fati. Ten strzelił gola w wygranym starciu z Interem Mediolan (2:1) w 2019 roku. Tym samym La Masia, a więc akademia Barcelony rządzi w tej klasyfikacji - zarówno Yamal, jak i Fati to jej wychowankowie.

Yamal wzbudza coraz większe zainteresowanie

Nie ma wątpliwości, że jeśli Yamal utrzyma formę, to znów będą się po niego zgłaszać wielkie kluby. Już latem chciało pozyskać go PSG. Proponowało za niego aż 250 mln euro. Jeśli wówczas Barcelona przyjęłaby ofertę, to Hiszpan zostałby najdrożej sprzedanym piłkarzem w historii. Tak się finalnie nie stało, a to dlatego, że klub wiąże z nim wielkie nadzieje na przyszłość i chce go za wszelką cenę zatrzymać u siebie.

