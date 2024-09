To była 10. minuta. Koszmar piłkarza Barcelony

FC Barcelona po bardzo udanym starcie ligi hiszpańskiej chce z jak najlepszej strony zaprezentować się w pierwszym spotkaniu Ligi Mistrzów z AS Monaco. Jednak to, co stało się na początku gry, zwiastowało katastrofę Katalończyków.

FC Barcelona koszmarnie rozpoczęła mecz Ligi Mistrzów z AS Monaco. Wskazali antybohatera

W 10. minucie Marc-Andre ter Stegen, który nie był zbyt mocno naciskany przez piłkarza AS Monaco, popełnił błąd i zagrał do Erica Garcii, atakowanego przez Takumiego Minamino. Ten uprzedził Hiszpana i zmusił go do popełnienia faulu, co oznaczało czerwoną kartkę.

"Eric Garcia otrzymuje czerwoną kartkę po obaleniu Minamino. Stało się to po nieporozumieniu między Garcią i Ter Stegenem" - komentował w serwisie X na profilu ESPN. "Ale błąd....." - dodał. profil BarcaInfo. A na niemieckiego bramkarza w sieci wylała się fala krytyki. "Ter Stegen w pojedynkę zniszczył ten mecz już po 10 minutach. W Lidze Mistrzów widzimy to po raz kolejny" - oburzał się profil Talk FCB. "Ter Stegen jest niepoważny w meczach LM", "FC Barcelona nigdy więcej nie wygra Ligi Mistrzów, mając w bramce Marca-Andre ter Stegena" - czytamy.

Monaco szybko skarciło FC Barcelonę. Na ratunek przyszedł Lamine Yamal

Jakby tego było mało, kilka minut później ter Stegen musiał wyciągać piłkę z siatki. Po podaniu Vandersona indywidualną akcję przeprowadził Maghnes Akliouche i strzałem z pola karnego dał Monaco prowadzenie. Wicemistrzowie Francji utrzymali je do 28. minuty, gdy wyrównał Lamine Yamal po asyście Marca Casado.

Relację tekstową z meczu Ligi Mistrzów pomiędzy FC Barceloną a AS Monaco można śledzić na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.