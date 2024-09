Chorwaci reagują po blamażu w LM. To musiało się tak skończyć

Kibice Dinama Zagrzeb we wtorkowy wieczór przeżyli prawdziwy koszmar. Ich drużyna kompletnie skompromitowała się na inaugurację Ligi Mistrzów. Na Allianz Arenie w Monachium dostała tęgie lanie od Bayernu. Już po pierwszej połowie przegrywała 0:3. Po 90 minutach zrobiło się zaś 2:9. Tym samym Dinamo z fatalnym bilansem zajmuje ostatnie miejsce w tabeli fazy ligowej Champions League. Na reakcje klubu nie trzeba było długo czekać.

Totalna katastrofa Dinama. To musiało się tak skończyć. Trener momentalnie wyleciał

W czwartek ekipa mistrza Chorwacji poinformowała na portalu X, że jej dotychczasowy szkoleniowiec Sergej Jakirović skandalicznie wysoką porażkę okupił utratą stanowiska. "GNK Dinamo pragnie poinformować, że uzgodniono wzajemne rozwiązanie kontraktu z byłym trenerem Sergejem Jakiroviciem. Pierwszy zespół będzie kierowany do czasu podjęcia decyzji w sprawie nowego kontraktu trenerskiego przez dotychczasowego członka sztabu szkoleniowego Sandro Perkovicia. Z całego serca dziękujemy Sergejowi Jakiroviciowi za wszystko, co dał naszemu klubowi i życzymy mu wszystkiego najlepszego oraz sukcesów w dalszej karierze. Apelujemy do mediów i społeczeństwa o wyrozumiałość wobec Sergeja Jakirovicia i jego rodziny oraz o niepogarszanie i tak już stresującej sytuacji" - napisano.

Wpływu na taką decyzję nie miała tylko jedna porażka z Bayernem. Zespół z Zagrzebia kiepsko sobie radził także w kilku poprzednich spotkaniach. Na początku września niespodziewanie zremisował 1:1 z HNK Rijeka, a w zeszły piątek przegrał u siebie 0:1 z Hajdukiem Split. W tabeli ligi chorwackiej zajmuje więc dopiero trzecie miejsce.

Dinamo szuka nowego trenera. Prezes mówi wprost. "Trudny moment"

Sergej Jakirović z Dinamem pracował nieco ponad rok. Posadę trenera objął w sierpniu 2023 r., zastępując Igora Biscana. Pod jego wodzą Dinamo rozegrało 60 meczów - 41 wygrało, 9 zremisowało, a 10 przegrało. - Współpraca z nim układała się dobrze. Zrobił na mnie wrażenie wartościowej osoby i życzę mu wszystkiego najlepszego w przyszłej karierze. Najważniejszą rzeczą w takich sytuacjach jest pozostanie człowiekiem i stawianie interesów Dinama na pierwszym miejscu. Teraz do nas wszystkich należy podjęcie dobrej decyzji w sprawie nowego trenera w tym trudnym dla Dinama momencie i powrót na zwycięską ścieżkę - powiedział klubowym mediom prezes klubu Velimir Zajec.

Dinamo Zagrzeb w najbliższych tygodniach będzie chciało zmazać koszmarne wrażenie, jakie pozostawił mecz z Bayernem. 1 października rozegra drugi mecz w tej edycji Ligi Mistrzów. Jego rywalem będzie AS Monaco. Z kolei 23 października uda się na wyjazd do Salzburga.