Tak Inzaghi podsumował Zielińskiego. Co za słowa!

Piotr Zieliński po dwóch meczach w reprezentacji Polski wreszcie zaczął grać dla Interu Mediolan. W miniony weekend zaliczył dobrze wejście z ławki w Serie A przeciwko Monzy, a w środę w pierwszym składzie zaczął spotkanieLigi Mistrzów z Manchesterem City. Jego drużyna z faworytami wywalczyła remis, a sam 30-latek spędził na placu gry 66 minut.

Simone Inzaghi zabrał głos o Piotrze Zielińskim po meczu Ligi Mistrzów. "Dobro wspólne"

Występ Zielińskiego może nie był idealny, ale Polak spisał się naprawdę nieźle. Dużo pracował w defensywie, starał się uruchamiać partnerów podaniami do przodu, a o tego zrobił furorę przy wyprowadzaniu jednego kontrataku i był faulowany w środku pola. Reasumując, naprawdę odpłacił się trenerowi za wybranie go w pierwszym składzie.

Simone Inzaghi na konferencji prasowej po meczu nie uniknął pytań o Polaka i zestawienie środka pola na hitowe starcie. Wprost przyznał, że jest naprawdę zadowolony z postawy zespołu i swojego nowego gracza.

- Kiedy gramy jako zespół, to rywale mają twardy orzech do zgryzienia. Zieliński to zawodnik o świetnej jakości. Wraz z zarządem klubu bardzo go chcieliśmy, wiemy, co może nam dać. Przekonał mnie do siebie w meczu z Monzą - przyznał wprost trener Interu.

Ale czy Zieliński już na stałe wywalczył sobie miejsce w składzie? Niestety tego trener Interu nie może zagwarantować. - Od czasu do czasu będę musiał dokonywać wyborów, zawsze mając na uwadzę dobro wspólne, jakim jest dla nas Inter - dokończył Inzaghi.

Wiadomo, że Piotr Zieliński ma w środku pola sporą konkurencję. W środę zmienił go Henrikh Mkhitaryan, który w tym sezonie nie opuścił jeszcze meczu. Oprócz niego są również Hakan Calhanoglu i Nicolo Barella - obaj właściwie nietykalni, Davide Frattesi, czy Kristjan Asllani. Konkurencja dla Polaka jest więc spora.