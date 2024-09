Sensacyjny wicelider! Oto tabela Ligi Mistrzów

Liga Mistrzów UEFA wróciła w zupełnie innej odsłonie. Po raz pierwszy w historii rywalizuje w niej 36 zespołów w tzw. fazie ligowej. W przeciwieństwie do tego, do czego przyzwyczailiśmy się w ostatnich latach, nie oglądamy rywalizacji w ośmiu czterozespołowych grupach. Wszystkie ekipy zbierają punkty do jednej tabeli i na jej podstawie wyłonieni zostaną uczestnicy fazy pucharowej. Osiem najlepszych awansuje bezpośrednio do 1/8 finału. 16 kolejnych zagra w barażach, a pozostałe pożegnają się z europejskimi pucharami. Tak wygląda sytuacja po środowych spotkaniach.

Bayern wyraźnym liderem Ligi Mistrzów. Nieoczywiste ekipy na podium

Pierwsza kolejka Ligi Mistrzów wyjątkowo rozłożona jest nie na dwa, a na trzy dni. W związku z tym nie wszystkie drużyny zdołały rozegrać swoje pierwsze mecze. 12 przystąpi do rywalizacji w czwartek, w związku z czym w tabeli mają zerowy dorobek i zajmują ex aequo 15. miejsce. Wyżej są wszystkie ekipy, które wygrały lub zremisowały swoje mecze. Niżej zaś - wszystkie, które sezon rozpoczęły od porażki.

Lider od wtorku pozostaje niezmienny. Jest nim Bayern Monachium. Drużyna Vincenta Kompany'ego ma na koncie trzy punkty i legitymuje się najlepszym bilansem bramkowym. A to dlatego, że wręcz rozbiła Dinamo Zagrzeb aż 9:2. Mistrzowie Chorwacji analogicznie zajmują ostatnią 36. pozycję. Z kolei tuż za plecami Bayernu jest Celtic Glasgow po efektownej wygranej 5:1 ze Slovanem Bratysława. Podium zamykają Aston Villa, Sparta Praga i Borussia Dortmund, które na start wygrały po 3:0 odpowiednio z Young Boys Berno i RB Salzburg i Club Brugge.

Oto tabela Ligi Mistrzów po środzie

Kolejne trzy miejsca wspólnie zajmują Liverpool, Juventus i Real po wygranych 3:1 nad Milanem, PSV i Stuttgartem. Czołową dziesiątkę zamyka Sporting i PSG. Miejsca od 11. do 14. zajmują ekipy, które rozpoczęły zmagania od bezbramkowych remisów. Przegrani plasują się na miejscach od 27. do 36.

Tabela fazy ligowej Ligi Mistrzów [stan na 18 września 2024]: