Zieliński wrócił do gry w Lidze Mistrzów i zachwycił w hicie!

Od wtorku możemy oglądać Ligę Mistrzów w zupełnie nowym wydaniu. Rozgrywki odbywają się w tzw. fazie ligowej, gdzie jest jedna tabela z 36 zespołami, a każdy z klubów gra osiem meczów. Bezpośrednio do 1/8 finału awansuje osiem najlepszych drużyn, a zespoły z miejsc 9-24 grają w play-offach. W środę o wcześniejszej porze odbyły się dwa mecze. Bologna zremisowała bezbramkowo z Szachtarem Donieck, a Łukasz Skorupski obronił rzut karny w czwartej minucie. W drugim spotkaniu Sparta Praga pokonała 3:0 Red Bull Salzburg, a Kamil Piątkowski popełnił poważny błąd przed trzecim golem Czechów.

Z polskiej perspektywy najważniejszy był mecz między Manchesterem City a Interem Mediolan. W wyjściowym składzie mistrzów Włoch znalazł się Piotr Zieliński, który zagrał w miejsce Ormianina Henrikha Mkhitaryana. To debiut Polaka w Interze od pierwszej minuty. Kilka dni wcześniej Zieliński wszedł z ławki rezerwowych w meczu z Monzą (1:1).

65 minut Zielińskiego przeciwko City. Dobry występ Polaka. Remis w hicie

Inter wszedł odważnie w mecz z City i często pojawiał się na połowie przeciwnika. Mistrzowie Włoch mieli co najmniej kilka sytuacji po kontratakach, głównie za sprawą Marcusa Thurama i Hakana Calhanoglu. W 19. minucie dobrą okazję do zdobycia bramki miał Erling Haaland, ale piłka po uderzeniu głową trafiła prosto do rękawic Yanna Sommera. Pięć minut później Savinho skiksował w polu karnym Interu.

Zieliński pojawiał się w różnych sektorach boiska. W części sytuacji znajdował się bardzo blisko dwójki napastników Interu - w tym meczu na tych pozycjach grali Thuram oraz Mehdi Taremi - a czasem cofał się do defensywy, gdzie uzupełniał blok obronny po ofensywnych wyjściach Alessandro Bastoniego.

W 14. minucie Zieliński zabrał piłkę prosto spod nóg Haalanda. W 22. minucie Zieliński zagrał niecelne podanie, z którego wyszedł kontratak City. Na szczęście dla Interu niezakończony golem. W 33. minucie Zieliński znakomicie wyszedł spod pressingu rywala, a potem Josko Gvardiol zebrał na nim żółtą kartkę.

W 35. minucie Haaland miał kolejną okazję do strzelenia gola, ale uderzył tuż obok lewego słupka bramki Interu. Siedem minut później Zieliński mógł mieć asystę, ale Thuram uderzył obok słupka bramki strzeżonej przez Edersona. Zieliński opuścił boisko w 65. minucie, a w jego miejsce wszedł Mkhitaryan. Polak zagrał naprawdę dobrze, poza tym błędem z 22. minuty.

Po przerwie Inter cały czas starał się dotrzymywać kroku City. W 53. minucie miał znakomitą szansę na objęcie prowadzenia. Matteo Darmian znalazł się w polu karnym City, ale zamiast strzału chciał odgrywać piłkę piętą do Nicolo Barelli. W 69. minucie Sommer zanotował świetną interwencję przy strzale Phila Fodena. Siedem minut później Mkhitaryan uderzył niewiele ponad poprzeczką. Im bliżej było do końca meczu, to City bardziej zamknęło Inter na ich własnej połowie.

W 83. minucie okazję do pokonania Edersona miał Lautaro Martinez, ale strzał kapitana Interu poleciał wprost w bramkarza City. Anglicy szukali zwycięskiego gola do samego końca, natomiast próby ze strony Ilkaya Gundogana i jego kolegów były skutecznie bronione przez Yanna Sommera. W ostatniej akcji piłkę meczową miał Gundogan, ale Niemiec przestrzelił nad poprzeczką. Mecz na Etihad Stadium zakończył się bezbramkowym remisem.

Sześć goli w meczu Celtiku ze Slovanem. Bez Skórasia w meczu Brugge - Dortmund

Przez 45 minut pierwszej połowy padł tylko jeden gol w czterech meczach. Dokonał tego Liam Scales z Celtiku, który najlepiej odnalazł się po rzucie rożnym i pokonał bramkarza Slovana Bratysława. Mistrzowie Szkocji mieli pełną kontrolę, a słowacki debiutant nie miał wielu okazji do tego, by się wykazać. Od 47. minuty Celtic prowadził 2:0 po golu Kyogo Furuhashiego. 10 minut później Arne Engels wykorzystał rzut karny i było już 3:0 dla Celtiku.

W 61. minucie Kevin Wimmer strzelił gola na 1:3. Było to jednak jedyne trafienie mistrzów Słowacji w tym spotkaniu, ale wyjątkowej urody. W 70. minucie Celtic trafił po raz czwarty za sprawą Daizena Maedy, a 17 minut później bramkarza Slovana pokonał Adam Idah. Z pewnością mistrz Słowacji spodziewał się nieco bardziej przyjemnego debiutu w Lidze Mistrzów.

Przez bardzo długi czas gole nie padały w meczu PSG - Girona. Paryżanie dominowali w starciu z debiutantem z Hiszpanii, ale akcją tamtego meczu był wślizg Ladislava Krejciego w akcji Ousmane'a Dembele z 54. minuty. Z ponad 20 sytuacji bramkowych nie padł jednak żaden gol dla mistrzów Francji. Aż do 90. minuty, gdzie do bramki Girony trafił Nuno Mendes.

Do 76. minuty utrzymywał się bezbramkowy remis w starciu Club Brugge z Borussią Dortmund. Impas przełamał Jamie Bynoe-Gittens, uderzając piłkę w polu karnym rywala w 76. minucie. Ta wylądowała tuż pod poprzeczką, a Simon Mignolet nie miał szans na skuteczną interwencję. Belgowie prezentowali się naprawdę dobrze przeciwko finaliście zeszłorocznej edycji.

Ostatecznie Belgowie przegrali 0:3 po tym, jak Bynoe-Gittens strzelił swojego drugiego gola w 86. minucie, a także po rzucie karnym uderzanym przez Serhou Guirassy'ego. Z polskiej perspektywy może smucić brak Michała Skórasia i w wyjściowym składzie Brugii, a także z ławki rezerwowych.

Wyniki środowych meczów Ligi Mistrzów: