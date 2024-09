Inzaghi wytłumaczył decyzję ws. Zielińskiego przed hitem LM. Króciutko

Piotr Zieliński zadebiutował w barwach Interu w niedzielę, kiedy w 56. minucie spotkania z Monzą zastąpił Henricha Mychitariana. Był to bardzo dobry występ w jego wykonaniu. - To wartościowy piłkarz, posiada dużą jakość i jest w stanie dać wiele drużynie. Choć miał problemy latem, to wrócił już do dobrej gry. I jestem pewien, że da nam wiele - przekazał trener Simone Inzaghi po ostatnim gwizdku arbitra.

Inzaghi zdradził, dlaczego postawił na Zielińskiego. "Podobał mi się"

- Nie widzę go jako rozgrywającej 'szóstki'. Na tę pozycję mamy Hakana Calhangolu i Kristjana Asllaniego, czujemy się z nimi więcej niż dobrze. Zieliński to środkowy pomocnik, to 'ósemka' - dodał szkoleniowiec, czym zaniepokoił polskich fanów. Wiadomo było zatem, że o miejsce w składzie 30-latek będzie rywalizował głównie z Nicolo Barellą oraz Henrichem Mychitarianem.

Jak dotąd konkurencja była zbyt silna. Niespodziewanie w środę Inzaghi postanowił jednak dać Zielińskiemu szansę gry od początku spotkania z Manchesterem City w Lidze Mistrzów. Krótko przed meczem Włoch postanowił wytłumaczyć tę decyzję.

- Podobał mi się w meczu z Monzą - rzucił krótko w rozmowie dla Prime Video. Nie jest to jedyna zmiana w wyjściowym składzie w porównaniu z ostatnim spotkaniem. Na ławce rezerwowych mecz zacznie m.in. Lautaro Martinez.

- Dlaczego taki skład? Dokonałem pewnych wyborów, które były nieuniknione. Lautaro grał ostatnio bardzo dużo, spędził sporo czasu w podróży. Taremi nie był tak wykorzystywany. Gdybym mógł dzisiaj skorzystać z Arnautovicia, to bym to zrobił. Mógłby nam pomóc - wyjaśnił Inzaghi, odnosząc się do nieobecnego Austriaka.

- Musimy mieć osobowość i utrzymywać się przy piłce. Wiemy, jak trudno jest grać na tym stadionie. Jeśli oni będą mieli futbolówkę, ciężko będzie im ją odebrać. Ale zobaczymy, co się wydarzy - na koniec krótko ocenił szanse swojej drużyny w hicie pierwszej kolejki Ligi Mistrzów Inzaghi.

Spotkanie Manchester City - Inter rozpocznie się o godz. 21. Defensywa gości będzie musiała uważać zwłaszcza na Erlinga Haalanda, który znajduje się w kosmicznej formie. Do tej pory rozegrał tylko cztery mecze w rozgrywkach Premier League, a strzelił w nich aż dziewięć goli.