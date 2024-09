Oto skład Interu na hit Ligi Mistrzów. Inzaghi kompletnie zaskoczył ws. Zielińskiego!

Podczas ostatniego okna transferowego Piotr Zieliński przeniósł się z SSC Napoli do Interu Mediolan, czyli obecnego mistrza Włoch. Ze względu na kontuzję nasz pomocnik opuścił okres przygotowawczy, przez co nie oglądaliśmy go w pierwszych kolejkach Serie A. W nowym klubie zadebiutował dopiero po meczach Ligi Narodów i nie mógł liczyć na podstawowy skład.

Simone Inzaghi odkrył karty. Zieliński zagra od pierwszej minuty!

W ostatnią niedzielę Inter zagrał na wyjeździe z Monzą. W drugiej połowie wreszcie doczekaliśmy się wejścia Zielińskiego, który spędził na boisku 35 minut. - Zieliński to wartościowy piłkarz, posiada dużą jakość i jest w stanie dać wiele drużynie. Choć miał problemy latem, to wrócił już do dobrej gry. I jestem pewien, że da nam wiele - mówił Simone Inzaghi po debiucie 95-krotnego reprezentanta Polski.

Za to w środę mistrzowie Włoch rozpoczną nową kampanię Ligi Mistrzów, która od teraz rozgrywana jest w nowym formacie. W pierwszym spotkaniu fazy ligowej zespół z Mediolanu zmierzy się na wyjeździe z Manchesterem City. To prawdziwy hit pierwszej kolejki. Przypomnijmy, obie ekipy grały ze sobą w finale w zeszłym roku. Wówczas puchar Anglikom zapewnił Rodri, który zdobył jedyną bramkę w tamtym starciu.

Teraz faworytem znów będzie drużyna Pepa Guardioli, jednak nie oznacza to, że Włochów z góry można skazywać na porażkę. Krótko przed rozpoczęciem środowego spotkania w mediach społecznościowych Interu pojawiła się jedenastka zawodników, którzy rozpoczną mecz z City. Ku zaskoczeniu kibiców i ekspertów, spotkanie od pierwszej minuty rozpocznie Piotr Zieliński! Polak wystąpi w środku pola obok Barelli i Calhanoglu.

Oto wyjściowy skład Interu na mecz z Manchesterem City: